男網友在醫美版分享魔滴隆乳術後心得 竟被代理藥商告

顏姓男子動完魔滴隆乳手術後，去年6月間在PTT「facelift（醫美版）」上分享心得，內容提及網路充斥業配文，各家整外不斷打廣告，並發問有無後悔者。事後，代理「魔滴」的藥商控告顏男涉嫌妨害名譽等罪，台北地檢署認為他純屬發表術後心得，今給予不起訴處分。

檢方調查，去年6月30日中午12點23分，顏姓男子在醫美版發問，標題為「『問題』有人魔滴後悔想改光滑面嗎？」

他說，「如題，現在網路上充斥著魔滴的業配文，各家整外也不斷替魔滴打廣告，卻不見形狀真的自然滿意的心得文，反倒光滑面形狀自然許多，平胸或許還是真的光滑面比較好。」

他表示，「不過也有一種說法，因平胸是放在胸大肌下，胸大肌有韌性，就算放光滑面摸起來也是QQ的，若放在胸大肌下光滑面觸感其實和魔滴差不多，不知道這種說法是否正確？因沒有摸過其他材質的胸部也無從參考。」

底下熱心網友留言回覆，建議他多去幾間診所諮詢。有網友說，成功的隆乳成功與否關鍵在醫師的經驗和技術，還有你自己的條件，假體的品牌效果差異性不大，反而該關注的多年以後的安全性報告。