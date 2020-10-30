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SOGO案為何行賄廖國棟？ 白手套：沒收遠東獻金的有限

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理立委貪瀆案，今天傳喚太平洋流通公司前董事長李恆隆的行賄「白手套」、是知管理顧問公司總經理郭克銘出庭。郭克銘說，2015年開始受託處理SOGO案，因立法院經濟委員會沒有收遠東集團政治獻金的委員有限，才找立委廖國棟幫忙。

郭克銘告訴法官，立法院是合議制，有關SOGO的案子分「徐派立委」、「李派立委」，李恆隆當然希望可以爭取助力，於是請廖國棟支持，請廖幫忙提案修法、發言、發函，並幫忙召開相關協調會。

郭克銘是立委貪瀆案的「白手套」之一，偵查中羈押禁見，移審後認罪，被裁定100萬元交保，也是繼李恆隆後檯面上認罪的第二名行賄人；法官今天傳他釐清廖國棟如何收賄，按起訴書認定，廖國棟收賄790萬元，廖的助理丁復華也收賄180萬元。

郭克銘說，他2015年接受李恆隆的委託處理SOGO案，2015年3月31日與李恆隆、廖國棟、丁復華利用早餐會談起SOGO案，李在包廂裡請廖支持推動公司法修法，請廖要求經濟部依行政法院的判決依法行政。

郭克銘說，當天餐會雖然雙方沒有談得很具體，但李恆隆有承諾支持廖國棟選舉，也會支持原住民舉辦豐年祭的費用；郭稱，他知道李恆隆的心態是什麼，表面上李恆隆在贊助廖，實則要請廖推動SOGO案修法。

郭說，李恆隆給他4張空白支票，他存200萬元兌現後，扣除是知的顧問費30萬元，轉交170萬元餘款給丁復華；李恆隆認為立法院的助理常會A錢，所以有些錢會自己給，2015年11月23日他去李恆隆「信義之星」的家和丁復華會合，與李共同交給丁復華300萬元。

郭克銘還供稱，2016年公司法正式推動修法，2018年行政院的修法版本送到立法院審議，2018年6、7月間，是知提修法建議及經費估算給李恆隆，由於丁復華表示還可以協助幫忙操作網軍、請媒體置入，因此又將一部分預算切出來給丁去執行。

是知公司總經理郭克銘今天到台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
是知公司總經理郭克銘今天到台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

李恆隆 郭克銘 廖國棟 SOGO貪汙案

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