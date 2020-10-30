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每日賭資45億「TG」賭網中心鎖定大陸賭客 業者遭起訴
以國際足球賽事下注的大型賭網「TG」，專門鎖定大陸賭客，將系統維護中心藏身在台北市松山區一棟住商大樓內，每日賭資竟高達10億元人民幣（約新台幣45億元），員工以三班制輪流維護、監控網站。台北地檢署調查後，今依賭博罪起訴業者吳家菖及潘姓、賴姓、陳姓員工等12人，另查出該公司涉驗資不實，依違反公司法起訴吳男。
台北市警大安分局去年5月間接獲情資，指該地點有販毒人員進出，6月13日前往查察，意外發現線上賭網的系統維護中心，查扣22台電腦主機，並逮補潘姓男子等3名員工依賭博罪嫌送辦，並循線追查負責人。
檢警調查，該賭網鎖定大陸賭客下注，機房設置在菲律賓，網頁系統的維護中心則設置在國內，維護人員透過交友網站、朋友介紹等管道，吸收無業年輕男女加入，提供食宿，起薪每月2萬3000元，成為正式員工後為2萬8000元。
檢警查出，該賭網成員原本都無一技之長，由該系統維護負責人親自教導如何操作，有多名男女員工以三班制輪班，負責維護、監控網站。
檢方認定，吳男成立專門用來經營賭網、架機房的公司，涉驗資不實，依違反公司法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑，而在台經營線上賭博網站部分，依賭博罪起訴吳男、潘姓員工等12人。
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