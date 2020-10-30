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人夫趴車喚妻子慘遭小王飆車害摔死 一家五口獲賠千萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園潘姓男子和已婚的張姓人妻交往，搭蔡姓友人的車要去找朋友，被張的謝姓先生堵到還趴上引擎蓋要攔阻，潘卻教唆蔡以時速100公里狂飆10公里，害謝摔下車慘死留下高齡父母、最小的3歲兒子，法院依殺人罪判潘、蔡各13年、13年2月，民事判2人應賠謝5名家屬1070萬1500元，可上訴。

檢警調查，謝男和張姓妻子不睦，張和潘男（47歳）交往同居，去年2月2日小年夜前一晚深夜，潘、張搭乘另名蔡姓友人（39歲）的車去觀音區，打算找張女的童姓閨蜜，童則由邱姓先生載往現場。

因謝得知妻子和潘外出，當晚11點趕到現場要談判，阻擋在車前要妻子、潘男下車，但2人不理會想離開，謝整個人趴到引擎蓋上，僅用雙手抓住檔風玻璃柱，潘就叫開車蔡男踩油門，一路飆到時速100公里，沿途闖紅燈、蛇行10.9公里，張女則大喊「停車，那是我老公」。

途中謝體力不支鬆手被甩下車重摔馬路致死，檢方去年6月依殺人、教唆殺人等罪嫌起訴謝、潘；桃園地院審酌，潘、蔡和謝不認識，面對未持任何武器、僅以肉身阻擋的謝，仍急速蛇行害他摔下死亡，依共同殺人罪各判蔡男、潘男，13年2月、13年。

死者謝男的爸媽、3名小孩提起刑事附帶民事損害賠償，謝的父母表示，突然痛失愛子、悲痛不言可喻，小孩更得承受喪父之痛，其中最小的兒子年僅3歲，從此沒了爸爸照顧，主張喪葬費、扶養費及精神撫慰金等，一共向潘、蔡求償1541萬7884元。

對此，潘男辯稱，當時並沒有殺人的主觀故意，只是想要離開而已，認為對方一家人求償金額過高，他沒辦法負擔；蔡則以書狀答辯，否認自己行為和謝男死亡之間有因果關係，還說案件目前上訴第三審審理中，應等刑事定讞再行審理。

民事庭審酌，依刑事一審可確認謝男死因和潘、蔡的行為兼具有相當因果關係，而且2人是智識正常成年人，應能清楚謝男當時趴附在車輛擋風玻璃、引擎蓋上，若急煞、高速蛇行恐害他摔死或遭輾斃，可見2人可預見恐導致謝死亡的結果，卻仍為之。

法院認為，謝的父母、子女求償有依據，審酌謝男死亡導致他們一家破碎，無法安享天倫，依喪葬、扶養及精神撫慰等，共判處潘、蔡應賠償5人共1070萬1500元。

謝男趴在車子引擎蓋上，潘卻教唆開車的蔡以時速100公里狂飆10公里，害謝體力不支摔死。本報資料照片
謝男趴在車子引擎蓋上，潘卻教唆開車的蔡以時速100公里狂飆10公里，害謝體力不支摔死。本報資料照片

殺人 擋風玻璃

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