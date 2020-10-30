學界與實務交流 屏檢舉辦科技偵查與人權保障研討會
法務部日前預告制定「科技偵查法」草案，引發各界討論，另外，科技偵查也引起人權保障的擔憂，屏東地檢署昨天下午舉辦「科技偵查與人權保障學術研討會」，共分為兩個場次，第一場由屏東地檢署檢察長黃謀信主持，第二場則由法務部檢察司司長林錦村擔任主持，即以執法必要性、人權保障如何取得平衡、立法規範射程及法官保留密度作為研討會序幕，更討論科技偵查法立法的重要性。
「科技偵查與人權保障學術研討會」共邀請屏東地檢署檢察長黃謀信、台大法律系教授林鈺雄、清華大學科法所助理教授連孟琦、刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆、法務部檢察司司長林錦村、最高檢察署調辦事檢察官陳瑞仁、政治大學法學院教授楊雲驊、達文西個資暨高科技法律事務所律師葉奇鑫，分別以學者與實務觀點進行討論。
首場先由黃謀信分別就執法必要性與人權保障如何取得平衡、立法規範射程及法官保留密度等做為引言，揭開研討會序幕。
林鈺雄以GPS、無人機、M化車、雲端搜索、行車紀錄器、小米手機、植入大小木馬程式等設備端通訊監察為例，從德國刑事訴訟法、美國法等立法例，並針對我國法尚欠缺的授權基礎，來說明科技偵查法立法的重要性。
連孟琦以通訊軟體Line點對點的加密技術，以及該公司可提供的資訊，所引發的偵查與法律問題作為探討；林建隆針對應用科技解決，定位追蹤與遠端攝影監控科技，設備端通訊監察科技，數位證據蒐集與保全等及GPS對未來科技偵查蒐證的重要性做經驗分享。
陳瑞仁以科技偵查的一般授權與特別授權、科技偵查法的立法原則等，闡述科技偵查法草案建構的重要性，另外，也從美國立法例對比我國科技偵查法草案，說明無人機、GPS與M化車等規範的異同。
楊雲驊引用「密室囚少女案重大突破」案例，來說明M化車定位對偵查的重要性，並表示，若要有效查緝重大犯罪，一定要一部新且完善的科技偵查法規，但如何兼顧人權保障，則可參考國外立法設計。
檢察司司長林錦村在研討會上表示，非常感謝屏東地檢署舉辦科技偵查與人權保障的學術研討會，期盼藉由科技偵查的立法可以兼顧執行機關案件之調查與人權保障之衡平。
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