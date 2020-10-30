學界與實務交流 屏檢舉辦科技偵查與人權保障研討會

法務部日前預告制定「科技偵查法」草案，引發各界討論，另外，科技偵查也引起人權保障的擔憂，屏東地檢署昨天下午舉辦「科技偵查與人權保障學術研討會」，共分為兩個場次，第一場由屏東地檢署檢察長黃謀信主持，第二場則由法務部檢察司司長林錦村擔任主持，即以執法必要性、人權保障如何取得平衡、立法規範射程及法官保留密度作為研討會序幕，更討論科技偵查法立法的重要性。

「科技偵查與人權保障學術研討會」共邀請屏東地檢署檢察長黃謀信、台大法律系教授林鈺雄、清華大學科法所助理教授連孟琦、刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆、法務部檢察司司長林錦村、最高檢察署調辦事檢察官陳瑞仁、政治大學法學院教授楊雲驊、達文西個資暨高科技法律事務所律師葉奇鑫，分別以學者與實務觀點進行討論。

首場先由黃謀信分別就執法必要性與人權保障如何取得平衡、立法規範射程及法官保留密度等做為引言，揭開研討會序幕。

林鈺雄以GPS、無人機、M化車、雲端搜索、行車紀錄器、小米手機、植入大小木馬程式等設備端通訊監察為例，從德國刑事訴訟法、美國法等立法例，並針對我國法尚欠缺的授權基礎，來說明科技偵查法立法的重要性。

連孟琦以通訊軟體Line點對點的加密技術，以及該公司可提供的資訊，所引發的偵查與法律問題作為探討；林建隆針對應用科技解決，定位追蹤與遠端攝影監控科技，設備端通訊監察科技，數位證據蒐集與保全等及GPS對未來科技偵查蒐證的重要性做經驗分享。

陳瑞仁以科技偵查的一般授權與特別授權、科技偵查法的立法原則等，闡述科技偵查法草案建構的重要性，另外，也從美國立法例對比我國科技偵查法草案，說明無人機、GPS與M化車等規範的異同。

楊雲驊引用「密室囚少女案重大突破」案例，來說明M化車定位對偵查的重要性，並表示，若要有效查緝重大犯罪，一定要一部新且完善的科技偵查法規，但如何兼顧人權保障，則可參考國外立法設計。