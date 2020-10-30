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冷血！怕通緝犯身分曝光 這對夫妻5年內虐打棄屍3子女

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

雲林縣李姓男子和陳姓妻子5年內虐打、棄屍3名子女，引起社會譁然；兩人棄屍次子、次女部分前年判刑定讞，而李痛打長子致無法行走，不但沒送醫，反而任由長子躺在地上虛弱死去，最終棄屍排水溝，最高法院依對兒童故意遺棄致死罪判李9年定讞。

李和陳女共生育6名子女，且李長期失業、沉迷電動遊戲、脾氣暴躁，均靠陳女上班養活多口之家；李和陳女2008年見未滿周歲的次子死亡，將屍體用床單包裹後裝入行李袋，搭計程車到桃園龜山區丟棄，至今仍未尋獲。

2009年1月，李發現次女沒有呼吸，和陳女用毯子裹屍，挖洞埋在自家住宅後方，2017年被警方挖出找到遺骸。

2013年2月，李和陳女擔心通緝犯身分曝光，便冒用李的前妻身分到婦產科診所生孩子；同年9月，李見發展遲緩的長子沒有主動刷牙，先徒手打長子臉部，再拿木棍痛毆長子大小腿和腳底，導致長子受傷無法走路。

李和陳女又擔心暴露通緝犯身分而未將長子送醫，只讓長子躺臥在鋪有棉被的地板上休息5至7天，未料長子最終虛弱而死，李事後將長子的屍體裝入黑色塑膠袋，再和父親一同騎機車載屍體丟入大排水溝出海口，至今未尋獲。

李和陳女棄屍次子、次女部分，被依遺棄屍體罪分別判刑6年2月、3年6月定讞；另冒用他人身分產子部分，依偽造文書罪各判5月、4月徒刑確定。

另外，虐打長子棄屍部分，李和陳女一、二審判刑10年、7年6月徒刑，最高法院撤銷發回更審，台南高分院更一審改判9年、7年6月徒刑，陳女事後未上訴而確定，李則上訴第三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李父協助棄屍不久後中風臥床，嚴重癱瘓，只剩頭部能動住在安養院，一審依遺棄屍體罪判刑2年，緩刑5年確定。

李和妻子狠心棄屍3子女遭判刑定讞，圖為警方開挖找出遭埋屍的次女骨骸和衣物。圖／雲林地檢署提供
李和妻子狠心棄屍3子女遭判刑定讞，圖為警方開挖找出遭埋屍的次女骨骸和衣物。圖／雲林地檢署提供

棄屍 通緝

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