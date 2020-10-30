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長榮大學外籍生遭殺害棄屍遺體尋獲 梁姓男子坦承犯案

男涉駕機違法飛行 南投地檢署諭知10萬元交保

中央社 / 南投縣29日電

南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
南投地檢署會同警方和民航局，在台中市外埔區倉庫查獲一架R22直升機。圖／南投地檢署提供
陳姓男子涉持有航空器違法在南投縣飛行，台灣南投地方檢察署今天到台中市搜索查扣一架直升機並傳喚陳姓男子到案，檢察官深夜訊後，依涉犯民用航空法諭知新台幣10萬元交保。

投檢指揮南投縣政府警察局南投分局，會同交通部民航局人員，持搜索票前往台中西區、南區與外埔區等地搜索，在外埔一處廠房扣得陳姓男子持有的R22直升機1架，並傳喚陳姓男子到案說明。

據了解，陳姓男子曾是南投泰雅渡假村股東，後來捲入經營糾紛，喜歡投資各種事業，熱愛飛行，個人的社群網站臉書（Facebook）還發表有關飛行文章，更曾發布坐進直升機駕駛艙照片，多年前還附上直升機照片發文：「逍遙遊，沒有紅綠燈，更不會塞車。」

投檢表示，10月初掌握轄內有直升機違法飛行情資，相關單位組專案小組，23日先在南投名間鄉查獲廖姓台商所有的R22直升機1架、尚未組裝完成的SA341G型直升機1架，及外觀破損的R22直升機座艙、外殼與零件等證物。

專案小組檢視相關事證，另再追出陳姓男子疑持有航空器，並違法在南投飛行，經向法院聲請搜索票獲准，前往陳姓男子位於台中的住處、承租的外埔廠房搜索，扣得直升機1架、油桶等物，並根據直升機全球衛星定位系統，查證相關飛航紀錄。

直升機 民航局

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