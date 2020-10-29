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朱國榮松崗炒股案 北檢聲押禁見股市知名分析師
松崗資產管理公司（6240）被國寶集團總裁朱國榮入主後，爆發朱涉嫌以相對成交及高買等方式，炒作股價獲利1億多元，違反證券交易法。台北地檢署去年命朱以1億元交保，經比對相關金流，檢方認為仍有疑點需要釐清，今再度傳喚朱等人到案說明，訊後聲押禁見分析師鄭光育。
檢調獲報，去年2月至4月間，朱國榮涉嫌以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股27元炒作至最高到94元，共有六個集團，分別屬公司派及市場派，不法獲利逾1億元，涉違反證交法操縱股價罪。
松崗資產管理公司在去年4月間改名為松崗數位文創有限公司。去年5月10日，檢調兵分16路搜索松崗公司及朱國榮住家等處，約談朱國榮、女密友林桂馨等40名嫌疑人，複訊後朱、林女各以1億元、1500萬元交保候傳。
去年6月14日，檢調兵分2路搜索並約談朱國榮等10名被告，其中3名上次未在約談名單中，複訊後朱國榮獲請回，股市作手鄭光育則以300萬元交保候傳。
由於有相關金流尚未釐清，檢察官林俊廷今再度傳喚朱國榮、林桂馨、鄭光育等相關人到案說明，晚間由調查官移送複訊。檢方複訊後，晚間認定鄭男涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。至於朱國榮、林桂馨則獲請回。
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