北市中山分局2警涉貪包庇色情 7被告全羈押禁見

2018年爆發的台北市警中山分局集體貪瀆案，涉案官警爭訟中；檢調擴大查出，前中山一派出所員警陳俊安、李功華按月向轄區業者索賄百萬元，昨天兵分29路搜索，約談2名員警、5名業者到案，今天凌晨以犯貪汙行、收賄罪嫌疑重大聲押7人，法官開庭全部裁准羈押禁見。

除2名員警之外，遭聲押的5名業者是「888」卡拉OK店負責人李政忠、「嘉麗寶」酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、旗下「紀梵希」酒店6樓會計余沛樺、「嘉麗寶」5樓會計劉秀惠。

檢調查出，陳俊安、李功華自2013年至2017年按月向888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄，並接受喝花酒招待，包庇業者經營色情，本案是檢調針對中山分局中山一派出所涉集體貪瀆案發動的第4波偵查。

據了解，捲入行、收賄案的嘉麗寶酒店集團在台北市中山區頗有名氣，旗下酒店均以開設餐坊名義登記營業，連鎖店包括「宴麗蕾迪」、「美麗都」、「蘿漫」、「蘿瑪」、「紀梵希」、皇星，今年初再新增「黃匜商行」等。

陳俊安2014年至2017年擔任中山一派出所第9警勤區管區員警，李功華則是2013年擔任中山一派出所第19警勤區管區員警，檢調懷疑，他們在此職務期間涉案，陳索賄至少10萬元，而陳、李各再向嘉麗寶集團按月收受3、4萬元賄款。