每月高達800公噸家戶垃圾下落不明 負責人20萬交保

清傑夫、德合環保公司廖姓實際負責人，涉嫌從今年5月起，每月收取大台北地區的社區大樓的家戶垃圾，僅200公噸送到焚化爐焚燒，其餘載運至士林區的私設轉運站，以台北市專用垃圾袋分裝後，丟進垃圾子母車，避免花費垃圾處理費。士林地檢署指出，每月有高達800公噸垃圾去向不明，昨天約談廖男等9人，複訊後向法院聲請羈押，士林地院今裁定20萬元交保。

53歲廖男經營清傑夫、德合2家環保公司，以家人掛名當負責人，2家公司每月在台北、新北市各收取約500公噸的垃圾，共計1000公噸垃圾，每月可於台北市的焚化爐燒約900多公噸垃圾，但實際上，僅載運燒約200公噸垃圾，數量懸殊。

檢方昨以涉嫌違反廢棄物清理法第46條，未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，約談廖、廖的家人、司機等9名被告，查扣帳冊、派工單、各式車輛等證物。

檢警調查，廖男從今年5月起至10月28日，涉嫌收取簽約的社區大樓垃圾後，載往士林社子私設的轉運站，派員工分裝垃圾，使用台北市專用垃圾袋分裝垃圾後，再派司機丟棄在垃圾子母車。

據悉，焚化爐垃圾處理費1公噸約2千多元，民間處理業者1公噸要價約8千元，以焚化爐價格計算，每月少燒800公噸垃圾，犯罪期間6個月，不法獲利約1千萬餘元。經檢察官複訊後，僅廖1人聲押，士林地院今開聲押庭，裁定20萬元交保。

檢警指出，廖並沒有依照環保局清除許可證，把垃圾送往焚化爐，而是部分丟進垃圾子母車，且垃圾數量疑申報不實，與帳冊不符，每月高達約800公噸的家戶垃圾不知去向，將擴大追查垃圾流向。違反廢棄物清理法第46條，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金。