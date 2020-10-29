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炒股松崗獲利上億元 國寶總裁朱國榮1億元交保再被約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

松崗資產管理公司（6240）被國寶集團總裁朱國榮入主後，爆發朱涉嫌以相對成交及高買等方式，炒作股價獲利1億多元，違反證券交易法。台北地檢署去年命朱以1億元交保，經比對相關金流，檢方認為仍有疑點需要釐清，今再度傳喚朱等相關人到案釐清。

檢調獲報，去年2月至4月間，朱國榮涉嫌以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股27元炒作至最高到94元，共有六個集團，分別屬公司派及市場派，不法獲利逾1億元，涉違反證交法操縱股價罪。

松崗資產管理公司在去年4月間改名為松崗數位文創有限公司。去年5月10日，檢調兵分16路搜索松崗公司及朱國榮住家等處，約談朱國榮、女密友林桂馨等40名嫌疑人，複訊後朱、林女各以1億元、1500萬元交保。

去年6月14日，檢調兵分2路搜索並約談朱國榮等10名被告，其中3名上次未在約談名單中，複訊後朱獲請回。由於有相關金流尚未釐清，檢察官林俊廷今再度傳喚朱國榮等相關人到案說明，晚間由調查官移送複訊。

松崗資產管理公司（6240）被國寶集團總裁朱國榮入主後，爆發朱涉嫌以相對成交及高買等方式，炒作股價獲利1億多元，違反證券交易法。台北地檢署認為仍有疑點需要釐清，今再度傳喚朱等相關人到案釐清。圖／本報資料照
松崗資產管理公司（6240）被國寶集團總裁朱國榮入主後，爆發朱涉嫌以相對成交及高買等方式，炒作股價獲利1億多元，違反證券交易法。台北地檢署認為仍有疑點需要釐清，今再度傳喚朱等相關人到案釐清。圖／本報資料照

朱國榮 文創

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