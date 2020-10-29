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影／爭取機車通行蘇花改 近30名用路人今出庭

聯合報 / 記者陳玫伶／台北市即時報導

YouTuber「火花羅」羅邵華及台灣交通安全協會理事林志學，不滿蘇花改禁行機車，2018年間提告請求撤銷禁止機車行駛的號誌牌，台北高等行政法院今上午開庭，吸引近30人到場聲援，全案言詞辯論終結，訂本月30日上午10點宣判。

今年1月6日蘇花改全線通車，但公路總局規定部分路段禁行機車，每路段可處900到1800元罰鍰，且是分段累積。今年9月25日，台灣機車路權促進會發起包圍公路總局活動，提出立即開放南迴改及蘇花改行駛機車5大訴求。

羅邵華、林志學不滿禁行機車，2018年間提起行政爭訟，主張禁止機車行駛蘇花改的管制交通號誌牌有規制作用，屬行政處分，已侵害平等利用公路的權利，提告撤銷。法院今上午進行言詞辯論，羅邵華昨天在網路上號召機車族一同出庭爭取路權。

公路總局委任律師表示，公路總局已公告將於明年6月啟動蘇花改大型重機通行試辦。大多出席的旁聽民眾是大型重機協會成員，本案則是探討一般機車與自行車行駛蘇花改的權利，但他們認為，本案走法院途徑，恐扼殺公務機關行政裁量權，應由機關透過專業人員審查後自行決定。

羅邵華說，蘇花改目前共有三段，只有最後一段仁水段隧道可通行機車，公路總局曾表示，因舊蘇花（省道台九丁）無法透過工程改善路況，所以蓋蘇花改，但曾提問為何機車無法行駛蘇花改，公路總局又說，舊蘇花可改善的更安全。說詞反覆且模稜兩可。

公路總局曾以空氣品質、溫度、視線等不佳，及蘇花改多條隧道超過三公里，如機車與汽車混流行駛恐有危險性等，解釋為何禁止機車、自行車等通行。

羅指出，數據顯示去年曾有1322輛重型機車違規通行蘇花改，都未發生車禍，但舊蘇花多彎道、土石易崩落、晚上即使開大燈也伸手不見五指，每年發生多起重大死亡事故，反而更容易造成騎士跌倒受傷、車禍，此外新舊蘇花公路是當地民眾唯二對外道路，因經濟條件只能騎機車，卻無法選擇較安全的回家路。

林志學表示，政府蓋公路設施，確保所有人有公平通行機會及參與社會的能力，但公路總局卻不斷興建不能讓機車通行的隧道，造成部分用路人交通性的排除，政府應於設計工程規範時，將所有可能規畫完善，希望透過本案論述，強迫行政機關務實進行改善，重視全體國民通行的權益。

羅邵華主張，舊蘇花（省道台九丁）多彎道、土石易崩落、晚上即使開大燈也伸手不見五指，對機車族來說比蘇花改更危險。圖／羅邵華提供
羅邵華主張，舊蘇花（省道台九丁）多彎道、土石易崩落、晚上即使開大燈也伸手不見五指，對機車族來說比蘇花改更危險。圖／羅邵華提供
羅邵華主張，舊蘇花（省道台九丁）多彎道、土石易崩落、晚上即使開大燈也伸手不見五指，對機車族來說比蘇花改更危險。圖／羅邵華提供
羅邵華主張，舊蘇花（省道台九丁）多彎道、土石易崩落、晚上即使開大燈也伸手不見五指，對機車族來說比蘇花改更危險。圖／羅邵華提供
羅邵華主張，舊蘇花（省道台九丁）多彎道、土石易崩落、晚上即使開大燈也伸手不見五指，對機車族來說比蘇花改更危險。圖／羅邵華提供
羅邵華主張，舊蘇花（省道台九丁）多彎道、土石易崩落、晚上即使開大燈也伸手不見五指，對機車族來說比蘇花改更危險。圖／羅邵華提供
出庭近30名用路人皆曾有因闖蘇花改遭罰、扣點的經歷。記者陳玫伶／攝影
出庭近30名用路人皆曾有因闖蘇花改遭罰、扣點的經歷。記者陳玫伶／攝影
YouTuber「火花羅」羅邵華及台灣交通安全協會理事林志學等近30位用路人，今天出庭爭取撤銷禁止機車行駛的號誌牌。記者陳玫伶／攝影
YouTuber「火花羅」羅邵華及台灣交通安全協會理事林志學等近30位用路人，今天出庭爭取撤銷禁止機車行駛的號誌牌。記者陳玫伶／攝影

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