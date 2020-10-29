廢爐碴混進混凝土偷工減料 危害公共工程 業者重判

台中市中泰預拌混凝土公司負責人邱秀鳳同時也是南投縣久鈺營造公司負責人與丈夫張秋田和女婿林宏標將廢爐碴混入預拌混凝土中，在第三河川局大安溪水尾堤防、大甲溪東勢堤防等多項工程中使用，影響工程品質，彰化地方法院依加重詐欺罪將張秋田等三人分別重判7年2月至5年6月不等徒刑，並追討繳回5200多萬元已給付的工程款，全案可上訴。

判決指出，張秋田先前即曾因違反政府採購法遭判刑，即由妻子邱秀鳳掛名中泰預拌混凝土公司、鈺營造公司負責人，2014到2015年間由鈺營造公司向第三、第四河川局投標得標的公共工程包括濁水溪富州、濁水溪竹山、大甲溪校栗工程、大安溪水尾、大甲溪東勢堤防、大安溪白布帆等工程，負責的重大堤岸工程款高達二億三千多萬元。

久鈺營造公司得標公共工程，則由中泰公司提供混凝土，中泰向台翰公司進爐碴，台瀚則向全興公司進爐碴（全興公司已另案被判刑），再混入預拌混凝土中，用於堤岸等工程中。

案經彰化地檢署深入偵辦發現，廢鑄砂爐碴再利用的用途有限，電弧爐煉鋼氧化碴、還原碴，只能用在非結構性混凝土裡，還原碴容易吸水膨脹變形，使用前還要先經過安定化處理措施，並不能用於結構性混凝土中，即不得施用於護岸、駁坎、擋土牆、防砂壩、建築物、道路、橋梁等結構物，但久鈺和中泰公司卻用於結構性混凝土中。

張秋田則辯稱，他和邱秀鳳沒有偷工減料，CNS沒有規定不得使用再生粒料，他們確實沒有告訴業主有使用爐碴，但是混凝土強度都是夠的，品質沒有問題，且其他同業的預拌混凝土廠也都使用再生粒料。

判決指出，包商或混凝土廠使用爐碴為混凝土材料，會造成重大危害，爐碴含有高量氧化鐵，遇水氣或空氣，就會生鏽進而膨脹。本案檢察官2016年實地鑽心回來的圓柱體，經過4年時間，今年再度勘驗時外表已經多處生鏽，有些是外表已經膨脹。

法官認為，工程的爐碴混凝土，都是河川區所使用的混凝土，本來就有大量水氣圍繞的，更容易加快生鏽腐壞，加上台灣地震多，水泥結構稍有裂痕，水氣入侵加上爐碴生鏽，更加快工程崩壞，豈能說沒有損害？

且第三河川局指出，2017年底去查勘大安溪水尾堤防，發現工程已經有膨脹暴凸、鏽斑現象共55處，且今年再度查勘，發現增加191處破損，且其中破損處長度大於10公分者，多達87處。

法官認為，張秋田等人為降低施工成本，將不符契約約定內容的爐碴，作為混凝土摻料使用，且張秋田已為累犯，審理期間否認犯罪，拒不賠償，態度欠佳，顯無悔意。而林宏標在第三河川局鑽心抽驗時，提供合格混凝土供抽驗，上演「貍貓換太子」調包手法，甚為可惡。因此將張秋田判刑7年2個月、邱秀鳳6年2個月、林宏標5年6月。