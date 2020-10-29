快訊

法國尼斯教堂附近驚傳恐攻 犯嫌持刀砍人已知二死多傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢爐碴混進混凝土偷工減料 危害公共工程 業者重判

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

台中市中泰預拌混凝土公司負責人邱秀鳳同時也是南投縣久鈺營造公司負責人與丈夫張秋田和女婿林宏標將廢爐碴混入預拌混凝土中，在第三河川局大安溪水尾堤防、大甲溪東勢堤防等多項工程中使用，影響工程品質，彰化地方法院依加重詐欺罪將張秋田等三人分別重判7年2月至5年6月不等徒刑，並追討繳回5200多萬元已給付的工程款，全案可上訴。

判決指出，張秋田先前即曾因違反政府採購法遭判刑，即由妻子邱秀鳳掛名中泰預拌混凝土公司、鈺營造公司負責人，2014到2015年間由鈺營造公司向第三、第四河川局投標得標的公共工程包括濁水溪富州、濁水溪竹山、大甲溪校栗工程、大安溪水尾、大甲溪東勢堤防、大安溪白布帆等工程，負責的重大堤岸工程款高達二億三千多萬元。

久鈺營造公司得標公共工程，則由中泰公司提供混凝土，中泰向台翰公司進爐碴，台瀚則向全興公司進爐碴（全興公司已另案被判刑），再混入預拌混凝土中，用於堤岸等工程中。

案經彰化地檢署深入偵辦發現，廢鑄砂爐碴再利用的用途有限，電弧爐煉鋼氧化碴、還原碴，只能用在非結構性混凝土裡，還原碴容易吸水膨脹變形，使用前還要先經過安定化處理措施，並不能用於結構性混凝土中，即不得施用於護岸、駁坎、擋土牆、防砂壩、建築物、道路、橋梁等結構物，但久鈺和中泰公司卻用於結構性混凝土中。

張秋田則辯稱，他和邱秀鳳沒有偷工減料，CNS沒有規定不得使用再生粒料，他們確實沒有告訴業主有使用爐碴，但是混凝土強度都是夠的，品質沒有問題，且其他同業的預拌混凝土廠也都使用再生粒料。

判決指出，包商或混凝土廠使用爐碴為混凝土材料，會造成重大危害，爐碴含有高量氧化鐵，遇水氣或空氣，就會生鏽進而膨脹。本案檢察官2016年實地鑽心回來的圓柱體，經過4年時間，今年再度勘驗時外表已經多處生鏽，有些是外表已經膨脹。

法官認為，工程的爐碴混凝土，都是河川區所使用的混凝土，本來就有大量水氣圍繞的，更容易加快生鏽腐壞，加上台灣地震多，水泥結構稍有裂痕，水氣入侵加上爐碴生鏽，更加快工程崩壞，豈能說沒有損害？

且第三河川局指出，2017年底去查勘大安溪水尾堤防，發現工程已經有膨脹暴凸、鏽斑現象共55處，且今年再度查勘，發現增加191處破損，且其中破損處長度大於10公分者，多達87處。

法官認為，張秋田等人為降低施工成本，將不符契約約定內容的爐碴，作為混凝土摻料使用，且張秋田已為累犯，審理期間否認犯罪，拒不賠償，態度欠佳，顯無悔意。而林宏標在第三河川局鑽心抽驗時，提供合格混凝土供抽驗，上演「貍貓換太子」調包手法，甚為可惡。因此將張秋田判刑7年2個月、邱秀鳳6年2個月、林宏標5年6月。

彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，影響工程品質，圖為混入廢爐碴的混凝土材質。圖／彰化地方法院提供
彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，影響工程品質，圖為混入廢爐碴的混凝土材質。圖／彰化地方法院提供
彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，影響工程品質，彰化地方法院依加重詐欺罪重判業者。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，影響工程品質，彰化地方法院依加重詐欺罪重判業者。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，影響工程品質，圖為正常混凝土材質。圖／彰化地方法院提供
彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，影響工程品質，圖為正常混凝土材質。圖／彰化地方法院提供
彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，已影響工程品質，有些工程已出現生鏽、膨脹、有裂縫。圖／彰化地方法院提供
彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共 工程中，已影響工程品質，有些工程已出現生鏽、膨脹、有裂縫。圖／彰化地方法院提供

秋田 濁水溪 抽驗

延伸閱讀

日本多蓋「木建築」較窮？ 內行人駁：台用混凝土造屋超省

安定竑榮產業園區申請案 台南市府順應民意予撤銷

廢爐碴加入混凝土賺價差 王姓業者詐欺罪判4年

廢爐碴汙染 廠商判刑並沒入千萬元不法所得

相關新聞

暴力男強拍裸照還開賓士撞 女友無條件原諒法官重判

周姓男子常懷疑李姓女友劈腿而暴力相向，今年1月強令脫衣，拍下裸照還嗆要公布；隔月酒後他想看她手機遭拒，竟開車高速衝撞，還...

廢爐碴混進混凝土偷工減料 危害公共工程 業者重判

台中市中泰預拌混凝土公司負責人邱秀鳳同時也是南投縣久鈺營造公司負責人與丈夫張秋田和女婿林宏標將廢爐碴混入預拌混凝土中，在...

台南議員洪玉鳳夫婦詐領逾千萬助理費 二審開庭「認罪」

國民黨台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌，被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費，計1134萬多元，洪夫婦自...

乘客經雪隧遇胸痛突下車休息致壅塞遭送辦 獲不起訴

一名張姓乘客今年8月間搭乘友人駕駛的車輛，進入雪隧一陣子後，坐在左後側的張男感到胸痛要求下車，走去維修步道彎腰手扶牆壁休...

林口Outlet驚見遛鳥俠 8旬翁被逮辯「尿急找不到廁所」

80歲王姓老翁昨天晚間在林口三井Outlet購物中心內當街遛鳥還不停抽動，被一名逛街的女子發現，PO網提醒民眾注意，案經...

雙子星收賄案 賴素如請求降低保金換保人

前台北市議員賴素如被控在台北雙子星案收賄，更一審遭判7年半，現由三審審理中；賴素如今天主張她收入不佳及胞兄身體不好，請求...

為撥款挹注營運中台灣影視基地 中影告黨產會下月宣判

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須...

家暴夫持刀砍妻！重傷妻裝死逃死劫 惡行重大判刑8年半

新北市許姓男子不滿妻子向法院申請保護令，今年3月趁妻子熟睡，持菜刀猛砍多刀，其妻閉氣裝死，趁丈夫離開打電報警求救才逃過死...

「出賣公權力」放大陸生蓮藕等通關 收賄5關員撤職

財政部關稅總局前副局長呂財益等四十多名官商，9年涉入海關集體貪瀆弊案，放行禁止輸入貨品入台，除刑事責任外，關員沈家慶、王...

無罪逃亡者 立委擬調高補償上限至300萬元

行政院院會日前通過刑事補償法修正草案，讓冤枉受害者就算未入獄，平反後也可以聲請國家賠償，全案已送立法院。然而，今天有立委今舉行記者會，認為相關補償過低，呼籲司法院做出調整，並擬提案修改，規劃將補償上限從草案的100萬元，提高至300萬元。

台中二名男大生虐貓、PO網觸法 校方發表三點聲明

台中市某大學男大生虐貓，影片上傳引公憤，網友不但肉搜報警，還要校方出面管一管。警方獲報上門救出這隻受虐的美國短毛貓，並將...

台中虐貓法辦2人 男大生：跟貓玩 沒想到這麼嚴重

昨天深夜網路流傳一段20秒虐貓影片， 一名台中某大學男大生抱貓時突咬貓尾巴一口，遭貓回擊踹臉後惱羞成怒，狠打貓的頭部，並...

熱門新聞

北院認證張榮發遺產全都給張國煒 大房三子張國政上訴

助車禍老翁急救 熱心正妹身分曝光盼「找時間上香」

濃煙竄天際！北市信義區豪宅陶朱隱園旁起火 連燒32輛機車

潤寅案翻版！服飾業虛設17家境外公司 聯手會計師詐貸80億

北港鎮長、清潔隊長驚傳涉貪 4人羈押禁見

悶燒16個多小時 桃園欣興電子大火今早7點終於完全撲滅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。