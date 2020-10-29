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暴力男強拍裸照還開賓士撞 女友無條件原諒法官重判

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

周姓男子常懷疑李姓女友劈腿而暴力相向，今年1月強令脫衣，拍下裸照還嗆要公布；隔月酒後他想看她手機遭拒，竟開車高速衝撞，還再拿高跟鞋猛砸頭，警方獲報將周逮捕，並於後車箱搜出毒咖啡包。全案一審依殺人未遂等罪判13年，上訴後，高雄高分院認為他落網時符合自首，改判10年半。仍可上訴。

判決指出，周姓男子（25歲）離過婚，有1小孩給前妻照顧，案發時跟李女同居，但今年1月13日凌晨在他苗栗縣住處兩人發生爭執，周動手毆打害她頭流血，更強令李女脫去全身衣物，還不顧她當時裸身坐在床邊哭泣，拿手機拍照錄影，事後傳給她嗆「我看我現在把你弄黑好了，一起死一死」、「傳給之前跟你聊天那些人，看一下你的肉肉」、「但願你心靈受創一百年」。

2月1日凌晨3點多，周姓男子跟李女在高雄鳳山區KTV唱歌喝酒後，搭計程車右起口角，抵達李女前鎮區住處，李女靠著巷子右邊走，周卻開賓士車，從後方高速衝撞，她遭車頭撞到腳彈飛，但周仍氣憤難消，拿李女的高跟鞋下車猛追打，造成她多處擦挫傷、頭破流血。

由於附近民眾聽聞衝撞聲響而報案，警方趕抵後，周姓男子也正好開車返回查看，警喝令下車，他才承認是他所做；當天7點18分進行酒測，周的數值高達每公升0.68毫克，警方還於後車箱發現K他命9包、毒咖啡包59包，深入追出他1月底替人從新竹運毒至高雄。

李女出庭哭訴，男友每次都懷疑她劈腿而動手，曾因此就打她頭、掐脖、剪刀刺四肢，交往半年已4度動粗；2月1日凌晨，周搭計程車時搶她手機、折她手，她想拿回來才起衝突並拉扯，當下就知周將打她。

周姓男子審理時承認大部分犯行，但否認運毒，辯只是替綽號「森哥」的人保管毒品，也稱不是故意要撞李女，沒殺人犯意；而李女則願意無條件和解，表達原諒還撤告。

一審合議庭依強制罪判10月、恐嚇危害安全罪判8月、運輸三級毒品判7年10月、不能安全駕駛動力交通工具而駕駛罪判8月、殺人未遂罪判5年半，合併執行13年。

周姓男子提上訴後，對於運毒改口認罪，剩開車衝撞部分仍辯「僅有傷害的意思」，二審合議庭考量運毒三毒品罪認罪，改輕判5年，殺人未遂符自首條件改判4年10月，合併10年半。

周姓男子常懷疑李姓女友劈腿而暴力相向，今年1、2 月間涉拍裸照，還酒駕開車撞她，警方更從後車廂搜到毒咖啡包。示意圖／ingimage
周姓男子常懷疑李姓女友劈腿而暴力相向，今年1、2 月間涉拍裸照，還酒駕開車撞她，警方更從後車廂搜到毒咖啡包。示意圖／ingimage

殺人 毒品 計程車

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