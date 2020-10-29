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台南議員洪玉鳳夫婦詐領逾千萬助理費 二審開庭「認罪」
國民黨台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌，被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費，計1134萬多元，洪夫婦自白犯行且繳回犯罪所得，一審兩人均判2年、緩刑5年，檢方及洪玉鳳夫婦不服上訴，台南高分院下午召開準備庭，洪玉鳳夫婦兩人均「認罪」，表示會完全配合審理。
檢方認為，洪玉鳳自2010年12月25日起擔任第一屆台南市議員，總共有三屆，原審以接續犯認定，實在說不過去，有關議員助理名單申報，按理來說，每屆需重新申報，而非持續沿用，因此，洪玉鳳擔任三屆，理應視為三罪，並非連續犯一罪視之。同時，檢方也認依刑法59條情可憫恕酌減其刑有問題。
洪玉鳳夫婦表示，檢方上訴後，基於維護個人權益也提上訴。洪玉鳳夫婦的辯護律師表示，檢方罪訴無理由，認原審依刑法59條酌減其刑，並無不當，檢方上訴應予駁回。
台南高分院合議庭向台南市議會函詢台南縣市合併直轄市後3屆議員助理異動名單，表示每屆都需重新呈報異動名單。此一名單也列入本案證據。院方擇訂12月10日言詞辯論。
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