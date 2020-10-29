聽新聞
test
0:00 / 0:00
乘客經雪隧遇胸痛突下車休息致壅塞遭送辦 獲不起訴
一名張姓乘客今年8月間搭乘友人駕駛的車輛，進入雪隧一陣子後，坐在左後側的張男感到胸痛要求下車，走去維修步道彎腰手扶牆壁休息，後車跟著停下，致後方來車紛紛堵塞。國道九隊依公共危險罪將張男移送偵辦，台北地檢署認為尚未致生往來危險，給予不起訴處分。
檢方調查，今年8月7日，20多歲的張姓男子與一行年齡相仿的友人出遊，一群人分成兩台車從宜蘭開往台北，進入雪隧一陣子，約下午2點時，張男突然向駕駛表示胸痛身體不適，駕駛於是車緩緩地把車停在車道，而張男則從左方開門走去維修步道扶牆透氣。
張男的後車也是同一群朋友，看到前方車輛停下來，也跟隨效仿，兩台車輛直接堵住原本行徑的車道，後方來車紛紛被擋下來，其他車輛見狀紛紛切換另側車道行駛，頓時交通打結。
國道公路警察局第九公路警察大隊認為，張男搭乘的車輛沒有依規定駛入避車坑停靠，停在車道中造成壅塞，且是張男的行為所致，違反刑法第185條第1項規定，便將張男移送法辦。
檢方勘驗國道監控畫面，查出案發當時國道5號車流量不高，且張男確有扶牆彎腰動作，顯示其身體不適，車輛雖未停在避車坑造成困擾，但與一般車禍或違規造成的壅塞無異，可依道路交通法規處以行政罰，不符合妨害公眾往來安全罪構成要件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言