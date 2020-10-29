乘客經雪隧遇胸痛突下車休息致壅塞遭送辦 獲不起訴

一名張姓乘客今年8月間搭乘友人駕駛的車輛，進入雪隧一陣子後，張男感到胸痛要求下車，走去維修步道彎腰手扶牆壁休息，後車跟著停下，致後方來車紛紛堵塞。示意圖。本報資料照片

一名張姓乘客今年8月間搭乘友人駕駛的車輛，進入雪隧一陣子後，坐在左後側的張男感到胸痛要求下車，走去維修步道彎腰手扶牆壁休息，後車跟著停下，致後方來車紛紛堵塞。國道九隊依公共危險罪將張男移送偵辦，台北地檢署認為尚未致生往來危險，給予不起訴處分。

檢方調查，今年8月7日，20多歲的張姓男子與一行年齡相仿的友人出遊，一群人分成兩台車從宜蘭開往台北，進入雪隧一陣子，約下午2點時，張男突然向駕駛表示胸痛身體不適，駕駛於是車緩緩地把車停在車道，而張男則從左方開門走去維修步道扶牆透氣。

張男的後車也是同一群朋友，看到前方車輛停下來，也跟隨效仿，兩台車輛直接堵住原本行徑的車道，後方來車紛紛被擋下來，其他車輛見狀紛紛切換另側車道行駛，頓時交通打結。

國道公路警察局第九公路警察大隊認為，張男搭乘的車輛沒有依規定駛入避車坑停靠，停在車道中造成壅塞，且是張男的行為所致，違反刑法第185條第1項規定，便將張男移送法辦。