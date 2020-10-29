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林口Outlet驚見遛鳥俠 8旬翁被逮辯「尿急找不到廁所」
80歲王姓老翁昨天晚間在林口三井Outlet購物中心內當街遛鳥還不停抽動，被一名逛街的女子發現，PO網提醒民眾注意，案經林口警方發現後介入調查，今天上午循線通知王翁到案說明，警詢後依公然猥褻罪嫌函送。
女網友發文指稱，她昨天晚間在林口Outlet逛街時，看見一名男子當街遛鳥，甚至還不停以手部抽動生殖器，讓她覺得相當噁心，案經轄區林口警分局網路巡邏發現貼文後，與女網友聯繫並調閱相關監視畫面，確認女網友所述屬實，便以男子穿著、外貌特徵等開始尋人。
今天上午，轄區忠孝派出所在購物中心附近巡邏時，恰好發現與男子特徵吻合的一名老翁經過，經確認其身分為王姓老翁並獲得對方同意後，與他一同返回派出所製作筆錄。
王翁坦承犯行，但辯稱是因為尿急又對賣場內的廁所位置不熟悉，才會當街掏出生殖器，警方詢問後仍依公然猥褻罪嫌函送新北地檢署。
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