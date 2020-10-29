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手機定位發現女友在摩鐵 全裸女友身邊躺陌生男

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

高男去年與友人至夜店飲酒作樂，見同去的少女小蘋酒醉，帶她至摩鐵性侵害。小蘋的男友阿雄找不到她，以手機定位發現女友在摩鐵，趕往摩鐵房間，見高男僅著內褲，而小蘋全身赤裸，遂報警處理，台中地院以雙方和解成立，依乘機性交罪將高男判刑1年10月，緩刑3年， 並罰向公庫支付8萬元，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，高男於去年3月9日晚間，與劉姓友人相約在中市「18TC」夜店，並邀同雙方友人一同為高男慶生，16歲少女小蘋亦受劉的邀誰前往夜店，並經劉的介紹認識高男。

高男與小蘋在夜店一同飲酒後，她感覺不勝酒力，且行走不穩，遂由高男於翌日凌晨，攙扶她步行前往中市某商務汽車旅館，趁被害少女不知抗拒狀態，性侵害得逞。

小蘋的男友阿雄於稍晚抵達夜店，未見小蘋蹤影，阿雄透過小蘋的行動電話定位，發現小蘋的位置在摩鐵，遂前往夜店，由該旅館服務人員開啟房門後，當場發現高男僅著內褲、小蘋則裸身呈無意識狀態，遂報警當場逮捕高男。

高男帶酒醉的少至摩鐵性侵害。小蘋的男友阿雄找不到她，以手機定位發現女友在摩鐵，趕往摩鐵房間，見高男僅著內褲，而小蘋全身赤裸，台中地院以雙方和解成立，依乘機性交罪將高男判刑1年10月，緩刑3年。圖／本報資料照
高男帶酒醉的少至摩鐵性侵害。小蘋的男友阿雄找不到她，以手機定位發現女友在摩鐵，趕往摩鐵房間，見高男僅著內褲，而小蘋全身赤裸，台中地院以雙方和解成立，依乘機性交罪將高男判刑1年10月，緩刑3年。圖／本報資料照

夜店 摩鐵 性侵

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