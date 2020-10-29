投資虛擬貨幣挖礦機涉吸金 刑事局逮6人送辦
呂姓男子等人開設金融科技公司，以投資虛擬貨幣挖礦機保證獲利吸引民眾投資，再以價格暴跌為由，涉詐騙40多人，得手約新台幣4000餘萬元。刑事局訊後把呂男等6人送辦。
刑事局第七大隊第三隊長李奇勳今天在記者會表示，日前獲報，指有民眾遇投資虛擬貨幣挖礦機後疑遭詐騙，經查以呂姓男子等6人涉嫌。
警方查出，53歲呂姓男子於民國107年間在台北市大安區開設國際金融科技公司，以投資虛擬貨幣挖礦機可獲取高額利潤且保證獲利，並用上線找下線方式，吸引民眾投資。
警方指出，呂姓男子等人吸金手法是對外宣稱為某國際集團在台灣分公司，與知名科技公司合作，研發虛擬貨幣挖礦機，投資人付費租賃挖礦機，就可獲高額利潤。
警方表示，呂姓男子等人事後以虛擬貨幣價格下跌等為由，不願付款給投資人，公司且在去年4月關閉，清查後發現有40多人受害，皆以北部上班族居多，呂男等人得手約4000多萬元。
刑事局布線多月，掌握相關證據，日前赴呂男等人住處逮人，搜出宣傳文宣、投資合約等物；呂男遭逮後供稱是因虧損才無法付款，警方研判為非法吸金。
刑事局訊後依違反銀行法、詐欺等罪嫌把呂姓男子等6人移送台北地檢署偵辦。
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