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雙子星收賄案 賴素如請求降低保金換保人

中央社 / 台北29日電

前台北市議員賴素如。 圖╱聯合報系資料照片
前台北市議員賴素如。 圖╱聯合報系資料照片
前台北市議員賴素如被控在台北雙子星案收賄，更一審遭判7年半，現由三審審理中；賴素如今天主張她收入不佳及胞兄身體不好，請求降低保金、保人由胞兄改為胞姐。

全案緣於，賴素如被控提案幫太極雙星團隊幕後操盤者程宏道等人排除其他廠商競爭，透過彭姓白手套向太極雙星團隊索賄新台幣1500萬元，先收下前金100萬元，民國102年7月遭檢方依貪污等罪起訴。

一審台北地院後來裁定賴素如1500萬元交保，由賴素如胞兄擔任保證人，賴素如獲具保停押。賴素如一審遭判10年、二審遭判9年、案經最高法院發回，更一審今年4月間判她7年半，目前由三審最高法院審理中。

賴素如及其胞兄日前具狀向法院聲請更換保人並降低保金，最高法院委託台灣高等法院開庭，賴素如今天在庭上表示，現在擔任律師，因為業務沒有以前那麼好，所以生活比較困難，請求法院降低保金；賴素如辯護律師則說，希望法院能降低保金在300萬元至500萬元範圍內。

賴素如胞兄表示，患有高血壓、膝蓋退化，身體不好，希望能更換保人為賴素如的胞姐；至於保金部分，因當初是借錢交保，疫情期間債權人已多次催討，所以希望能降低保金。

賴素如胞姐則說，當時自己籌錢幫妹妹辦保，有貸款償還部分借款，但須負擔高額貸款，目前自己在放無薪假，請求法院能降低保金。

公訴檢察官表示，賴素如涉犯貪污重罪，重罪常伴隨高度逃亡的可能性，所以請求法院駁回降低保金的聲請。

法官諭知本件候核辦，須經合議庭評議，再作裁定。

賴素如 貪污

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