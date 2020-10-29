為撥款挹注營運中台灣影視基地 中影告黨產會下月宣判

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須依法申請動支撥款，但原處分附款要求中影八德動用專戶款項也須申報，中影提告救濟，台北高等行政法院今辯論終結，訂11月19日宣判。

全國最大片廠「中台灣影視基地」在去年7月底啟用，台中市政府委託中影八德公司經營。中影八德的母公司中影，曾承諾挹注2億元營運資金。中影被認定為國民黨附隨組織，為使資金到位，礙於現實考量向黨產會申請許可後，向彰化銀行辦理信用貸款。

彰銀動撥、匯款給予中影八德公司，中影也向黨產會報備。黨產會作出原處分准許借貸、動撥，但附款則是中影八德動用專戶內的款項必須先向黨產會申請許可，經函覆才能動支。

中影不服申請復查，黨產會去年10月8日駁回。中影提起撤銷訴訟，主張中影八德並非國民黨附隨組織，原處分等同於把中影八德推定為附隨組織，且這筆借貸是中影依自身信用取得的無擔保貸款，並非「不當黨產」，不須經黨產會事前許可，原處分已違法。

中影委任律師楊文山表示，假設雙方就中影為國民黨附隨組織的本案訴訟，即使認定為附隨組織，按照黨產條例規範目的及內容，附隨組織只要向黨產會報請同意動支或處分經許可後，就該財產如何運用，本不在黨產條例規制。

中影既然已先向黨產會申請許可貸款2億元供中影八德使用，按黨產條例來看，中影受規制義務也僅限於申報經黨產會許可的程序，黨產會既然已經同意中影有資金需求向金融機關信貸，則中影受規制義務僅於此。

楊文山主張，就2億元資金如何運用是經營範圍，黨產會卻要求獲准貸款後，中影仍須申報中影八德往來明細，或經許可才可動支，違反黨產條例規定。

黨產會代理人說，中影向彰銀辦理信貸，除借款外也會產生債權，中影擴張債務，把現有財產變成銀行取得標的，且彰銀在期限屆滿時從中影帳戶內扣除1億元，確定中影財產因此減損1億元。當初為避免挪作他用或掏空資產，才會透過附款管制「專款專用」。