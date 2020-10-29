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「出賣公權力」放大陸生蓮藕等通關 收賄5關員撤職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

財政部關稅總局前副局長呂財益等四十多名官商，9年涉入海關集體貪瀆弊案，放行禁止輸入貨品入台，除刑事責任外，關員沈家慶、王敬華、黃智銘、程恆毅、柯克明也被財政部送懲戒。懲戒法院判5人全撤職，沈、王各停止任用3年，黃停用4年、程停用1年、柯停用2年。

檢方指控，多家報關行業者知悉大陸石材、磁磚、生鮮蓮藕列禁止輸入品項，為確保私運不被沒入、裁罰，自2009年至2011年為止，向業者按櫃收取公關費，再行賄時任基隆關六堵分關的關員林東瑩；林東瑩收賄後，將賄款轉分其他關員，集體為業者護航，遇貨櫃遭查扣，還接受業者邀宴，讓貨物重行闖關。

呂財益被查辦後，一度被羈押禁見，同時被行政處分停職；呂提訴願遭駁回，轉提行政訴訟爭取公職權益，被最高行政法院裁定駁回確定。台北地院經7年審理，2018年依貪汙治罪條例判處呂7年6月徒刑，褫奪公權3年；呂另被控洩密、詐欺判刑7月，得易科罰金21萬元。

貪汙案共有11名公務員、30名業者被起訴、審判，除呂財益外，一審刑度最重的是遭處刑14年、褫奪公權6年的林東瑩；而沈家慶、黃智銘、王敬華、陳玉珠、程恆毅、柯克明、黃富崇、周家屏、史中美等關員分別遭判4月到13年不等的徒刑；被控行賄的前立委助理張勝泰等人，審判中認罪，獲宣告緩刑。

北院指出，海關關員未廉潔自持，任意出賣公權力，對業者報關的上千筆貨物收賄「少則千元，多則百萬」，其中，呂財益索賄卅萬元，以確保林東瑩不被調離原職，雖收賄後十天退錢，但不影響收賄事實；林東瑩僅光進口石材、磁磚報關案中就收了820萬元，犯罪所得最高。目前該案上訴台灣高等法院中。

因財政部分次移送懲戒，懲戒法院本次審理範圍為沈家慶等5關員。懲戒法院認為沈等5人除觸犯刑法法律外，也違反公務員服務法清廉之旨，屬公務員懲戒法規定的違失行為，重創公務員清廉形象，為維持公務紀律，有懲戒必要。

9年前基隆關六堵分關爆發集體貪瀆弊案，讓被列為列禁止輸入品項的大陸生鮮蓮藕、石材、磁磚入台，財政部分波移送涉案人懲戒。懲戒法院判關員沈家慶、王敬華、黃智銘、程恆毅、柯克明撤職，各停止任用1至4年不等。示意圖／ingimage
9年前基隆關六堵分關爆發集體貪瀆弊案，讓被列為列禁止輸入品項的大陸生鮮蓮藕、石材、磁磚入台，財政部分波移送涉案人懲戒。懲戒法院判關員沈家慶、王敬華、黃智銘、程恆毅、柯克明撤職，各停止任用1至4年不等。示意圖／ingimage

收賄 公務員

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