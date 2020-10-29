台中二名男大生虐貓、PO網觸法 校方發表三點聲明

台中市某大學男大生虐貓，影片上傳引公憤，網友不但肉搜報警，還要校方出面管一管。警方獲報上門救出這隻受虐的美國短毛貓，並將虐貓的林姓男大生、拍攝者陳姓男大生依動物保護法移送法辦，遭虐的貓已由台中市動保處帶走安置。這二名大學生就讀的學校剛剛發出三點聲明。

該校聲明： 一、 針對此一學生涉及虐貓事件，本校深感遺憾，一切已由警方和動保處調查處理，靜待處理結果。 二、 被調查的兩名同學，本校已成立專案小組調查，儘速將調查結果，送學生獎懲委員會依校規嚴懲。 三、 本校將對該涉案學生加強生命教育，對其心理狀況瞭解，並與給予輔導。

台中市警局霧峰分局四德派出所所長潘永珊說明，這起虐貓案是昨天傍晚在網路社群貼文，警方立即派員查處，發現拍攝者陳姓男大生是在昨天下課後，到林姓學長租屋找林聊天，林姓大學生一時興起，讓飼養的美國短毛貓表演雜耍，陳姓男大生拍攝過程，並開啟IG限時動態，上傳影片，有其他朋友提醒此段影片涉及虐待動物的行為，連忙把影片下架，但影片已於網路流傳。

有網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO文表示，虐貓男子疑為台中某大學學生、錄影的男子口音推測，疑似大陸交換學生，「虐待動物就應該抓出來，不用扯說只是拍攝朋友的行為，不制止還嬉鬧本身就很有問題，麻煩把你朋友身份吐出來，該大學也應該懲處攝影者。」

從該影片可以看出，一名年輕男子抱著貓，一旁有人說「貓在鏡頭前很乖」，下一秒抱貓男子先咬了貓的尾巴，見貓掙扎打到男子的臉，男子直接一巴掌從貓的頭拍下去，還說「牠一對我哈氣，我就超賭爛。」隨後將貓往下摔再重踩。周圍的人看著他虐貓，卻沒有人出手救貓，還顧說風涼話「挖！開始了」、「打牠」、「輕一點啦，我都沒這樣打過貓，這樣看我不算虐貓了吧。」