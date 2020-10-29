台中虐貓法辦2人 男大生：跟貓玩 沒想到這麼嚴重

昨天深夜網路流傳一段20秒虐貓影片， 一名台中某大學男大生抱貓時突咬貓尾巴一口，遭貓回擊踹臉後惱羞成怒，狠打貓的頭部，並重摔貓、狠踹。經網友肉搜報警，警方上門救出這隻受虐的美國短毛貓，並將虐貓的林姓男大生、拍攝者陳姓男大生依動物保護法移送法辦，其中陳姓男大生面臨一年以下的刑責，林姓男大生遭裁罰，遭虐的貓已由台中市動保處帶走安置。

兩名男大生對於虐貓，還把影片PO出感到後悔，事後已把影片下架，但來不及了。林姓男大生為美國短毛貓飼主，他也很懊悔，並表示只是在跟貓玩，沒想到這麼嚴重。他在虐貓事件後，他被帶回派出所，還試圖安撫美國短毛貓，貓因為遭飼主虐待，嚇得不敢靠近，最後被動保處帶走。

台中市警局霧峰分局四德派出所長潘永珊說明，拍攝者陳姓男大生是在昨天下課後，到林姓學長租屋找林聊天，林姓大學生一時興起，讓飼養的美國短毛貓表演雜耍，陳姓男大生拍攝過程，並開啟IG限時動態，上傳影片，有其他朋友提醒此段影片涉及虐待動物的行為，連忙把影片下架，但影片已於網路流傳。

影片可以看出，一名年輕男子抱著貓，一旁有人說「貓在鏡頭前很乖」，下一秒抱貓男子先咬了貓的尾巴，見貓掙扎打到男子的臉，男子直接一巴掌從貓的頭拍下去，還說「牠一對我哈氣，我就超賭爛。」隨後將貓往下摔再重踩。周圍的人看著他虐貓，卻沒有人出手救貓，還顧說風涼話「挖！開始了」、「打牠」、「輕一點啦，我都沒這樣打過貓，這樣看我不算虐貓了吧。」

該段20秒虐貓影片讓不少網友氣炸，「這個人太過分」、「你咬貓的尾巴他只是哈氣有什麼錯」、「想紅讓他紅啊」、「看了生氣跟不忍，根本不敢再繼續看」、「天啊，這樣踩，脊椎還能正常嗎」。