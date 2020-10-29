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男遭毆陳屍鐵皮屋 北檢認定無殺人犯意起訴5嫌
24歲廖姓男子7月間陳屍在台北市民族東路一處宮廟旁的鐵皮屋，北檢查出，陳姓男子等5人疑因債務糾紛，持鋁棒毆打被害人，但無殺人犯意，今天依傷害致死罪嫌起訴陳男等5人。
台北地檢署解剖遺體後認為，被害人身上無致命傷，但四肢嚴重瘀青，造成腦部與器官缺血、缺氧，消化系統無法正常運作，且被害人有施用毒品習慣，遭毆打後嘔吐，呼吸道遭嘔吐物阻塞而窒息身亡。
全案起於7月24日，警方獲報民族東路附近一處宮廟旁的鐵皮屋有人傷亡，派員到場發現一名24歲廖姓男子全身多處瘀傷，頭部也有傷勢，已無呼吸心跳，送醫不治。警方循線逮捕涉案的陳姓男子等5人，移送法辦。
檢警調查，陳姓男子聲稱被害人積欠他新台幣30萬元債務，因此夥同其他4人分別駕駛2輛汽車，將被害人從新北市新莊載往案發宮廟旁的鐵皮屋，持鋁棒毆打被害人。
北檢認定，陳男、劉姓男子、林姓男子持鋁棒毆打被害人，但無殺人故意，依傷害致死、強制等罪嫌起訴；袁姓男子、曾姓男子未動手，但強押被害人至案發現場，一併起訴。
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