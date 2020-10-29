聽新聞
test
0:00 / 0:00
男警在派出所跟女警進廁所偷拍 當場逮人法辦
中部一名派出所游姓男警今年9月6日，在派出所跟隨一名女警進廁所，他涉嫌在女警旁邊的廁所，拿手機透過隔板下方偷拍，女警驚覺發現，悄悄到值班台告訴值班男警，二警進廁所當場查獲游姓警員偷拍，他坦承犯行說：「一時衝動，很後悔」，警方已依妨害秘密罪嫌函送地檢署偵辦，也同時移送公務人員懲戒委員會作懲處，男警已被調職，警方同時對男警和女警心理輔導。
據了解，25歲游姓男警從特考班畢業，分發到中部某派出所，和同為特考班的女警是同事，今年9月6日，二警都是上班勤務，游姓男警看到女警要進廁所，他也跟進廁所，在廁所內偷拍時，女警看到隔板下方有手伸到她的廁所位置，當時嚇一跳，仍鎮靜走出廁所，到值班台告訴值班男警，二警進廁所，捉出躲在廁所的游姓男警。
游姓男警坦承偷拍女警上廁所，表明已刪除他偷拍的10多秒影片，他說一時好奇偷拍，非常後悔，自稱「年輕不懂事」，警方仍依妨害秘密罪嫌函送法辦，並移送公務人員懲戒委員會，警方表示，等法院判決後，再決定懲處男警內容。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言