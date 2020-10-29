男警在派出所跟女警進廁所偷拍 當場逮人法辦

中部一名派出所游姓男警今年9月6日，在派出所跟隨一名女警進廁所，他涉嫌在女警旁邊的廁所，拿手機透過隔板下方偷拍，女警驚覺發現，悄悄到值班台告訴值班男警，二警進廁所當場查獲游姓警員偷拍，他坦承犯行說：「一時衝動，很後悔」，警方已依妨害秘密罪嫌函送地檢署偵辦，也同時移送公務人員懲戒委員會作懲處，男警已被調職，警方同時對男警和女警心理輔導。

據了解，25歲游姓男警從特考班畢業，分發到中部某派出所，和同為特考班的女警是同事，今年9月6日，二警都是上班勤務，游姓男警看到女警要進廁所，他也跟進廁所，在廁所內偷拍時，女警看到隔板下方有手伸到她的廁所位置，當時嚇一跳，仍鎮靜走出廁所，到值班台告訴值班男警，二警進廁所，捉出躲在廁所的游姓男警。