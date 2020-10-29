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瑞豐夜市男女攤商為挺韓國瑜槓上 反韓男獲不起訴

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄知名瑞豐夜市內的攤商陳姓男子，疑遭另名攤商陳女批評政治立場，他涉貼文回擊「妳真的跟韓國魚一樣的無恥跟不要臉」、「只不過是曾經上電視露過臉的一坨屎」等，結果被提告誹謗等罪。高雄地檢署認為，陳將陳女照片及帳號打馬賽克，且是針對她的批評回應，處陳姓男子不起訴。

據了解，陳姓女攤商在今年初總統大選挺國民黨參選人韓國瑜，選舉結束後，她於臉書PO文抒發心情，附上陳姓男子批韓的截圖，表示「一個沒有口德沒有仁德、沒有愛的朋友，我不缺」，也透露她早就刪除陳好友。

檢方調查，陳姓男子為此1月29日在臉書發686字長文回擊，提到「妳真的跟韓國魚一樣的無恥跟不要臉」、「多數的攤商其實都認為妳只不過是曾經上電視露過臉的一坨屎而已好嗎」、「妳讓我覺得妳只是瑞豐夜市的一顆毒瘤」，之後他還留言指陳女攤位「蟑螂跟老鼠四處跑來跑去」、「吃完每次都烙賽」。

陳女見狀提告公然侮辱、加重誹謗、妨害信用罪嫌；陳姓男子辯稱，貼文內容的名字及大頭貼都有馬賽克蓋住，沒有指名道姓、沒公布長相，說的都是事實，其他攤友也傳訊指陳女擺攤衛生環境差，食品不乾淨。

檢方調查，陳姓男子貼文有適當隱蔽，確實沒指名道姓，不至於讓人聯想到特定人士，底下網友還有人留言「想知道她是誰」，陳女也沒留言對號入座，該文章應沒有造成名譽減損，加上陳是針對政治立場被批評來回應，不是無端謾罵，難認定構成誹謗、公然侮辱。

至於攤位環境衛生部分，檢方認為這可受公評，也沒逾越合理程度，消費者可以自己判斷，難認定有毀損商譽。

瑞豐夜市陳姓男攤商與另名女攤商政治立場不同，涉貼文回擊她，但遭到提告。圖／翻攝臉書
瑞豐夜市陳姓男攤商與另名女攤商政治立場不同，涉貼文回擊她，但遭到提告。圖／翻攝臉書
瑞豐夜市陳姓男攤商為回擊政治立場不同的攤商陳女，發文批評並附陳女臉書截圖。圖／翻攝臉書
瑞豐夜市陳姓男攤商為回擊政治立場不同的攤商陳女，發文批評並附陳女臉書截圖。圖／翻攝臉書

韓國瑜 公然侮辱

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