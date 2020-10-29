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北院認證張榮發遺產全都給張國煒 大房三子張國政上訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

長榮集團創辦人張榮發四年多前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁。大房不滿，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，但台北地院認定遺囑為張榮發親簽且符合法定要件，判張國煒勝訴。張國政上訴，高等法院今行準備程序，但因涉及家事處理程序，法官諭知不開放旁聽。

遭大房三兄弟聯手逐出集團的張國煒，2018年創辦星宇航空，今年1月23日首航澳門、峴港、檳城等航點，但新冠肺炎不久就在世界各國爆發，星宇航運受影響。

張國政提告主張父親製作遺囑時，無法表達自我意思，遺囑不是由父親親自簽名，也未由父親指定兩名以上見證人、未向公證人陳述遺囑內容、未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，遺囑不符合民法要件。

張國煒抗辯，依法院調閱父親就醫紀錄，足證父親製作遺囑當時具表述意思能力，且遺囑經父親自述為自己遺囑後公證，已屬公文書，調查局鑑定也證明遺囑簽名是父親親簽，遺囑應有效。

北院認為，根據張榮發就醫紀錄，僅能證明張榮發身體狀況需反覆入院，認知功能項目都記載正常，無法證明張榮發製作遺囑時，有精神障礙或心智缺陷而喪失遺囑能力。調查局鑑定遺囑筆跡，確認和張榮發生前書寫習慣、筆跡結構布局相符，確認遺囑是張榮發親筆所簽。

劉孟芬證稱，張榮發2014年11月，覺得自己年紀愈來愈老，想預先安排遺囑，便要求她打字，日後再逐漸新增，直到同年12月中旬，張榮發欲安排密封遺囑程序，希望她和柯麗卿、吳界源、戴錦銓擔任遺囑執行人。她說，公證人當日確認遺囑是張榮發真意後密封，由現任長榮集團副總裁柯麗卿、時任總裁特助吳界源和法務執行長戴錦銓擔任見證人並簽名；張榮發在每張遺囑均有簽他的英文字首，意識清楚。

三人作證，張榮發當時雖說話緩慢，但意識清晰。北院認定張榮發當時具自我表述能力，簽名無明顯障礙，遺囑密封也符合法律要件，判遺囑有效。

高等法院民事庭今預定10點40分開庭，因前一庭遲未能結束，延至11點20分才開庭，但法官以家事事件法規定，諭知本件不公開審理。

長榮集團創辦人張榮發過世前將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟但敗訴，案件上訴台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片
長榮集團創辦人張榮發過世前將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟但敗訴，案件上訴台灣高等法院。圖／聯合報系資料照片

張國政 長榮 新冠肺炎

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