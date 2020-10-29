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10年騙騙騙！檢察官聲請「騙扁小子」黃琪強制工作3年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

「騙扁小子」黃琪。 本報資料照片
「騙扁小子」黃琪。 本報資料照片
曾騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪被控與蘇姓男密友共同設局詐財，因案羈押，黃多次因詐騙案出入監獄，假釋後仍再犯，台北地院今天開庭審理「新」詐騙案，公訴檢察官蒞庭稱，黃琪已有犯罪習慣，向法官聲請宣告黃強制工作3年。

保安處分中的強制工作，廣義解釋也是「一種刑」，是法官對被告所為的一種判刑方法，用意在對有犯罪習慣、或以犯罪為常業、或因遊蕩怠惰成習而犯罪者，命令進入勞動場所，強制被告從事勞動，藉以培養勤勞習慣與正確的工作觀念，實務上，適用組織犯罪、詐欺案為多。

黃琪的委任律師劉仁閔說，本案黃琪還在考慮認罪，與黃討論後下周會以書狀陳報，至於被聲請強制工作，一樣以書狀陳報意見。

檢方指控，黃琪自2018年起冒充國泰集團千金蔡佳玲結識劉姓女商人，詐騙劉婦上億元，2017年4月至2020年4月假冒歌手張清芳、其前夫宋學仁及2人助理，幫忙喬台大醫院病房安排詹姓友人母親入住醫院。

此外，黃琪冒用前台大校長楊泮池妻子的名義申請校內網路電話分機，又冒充香港富商李嘉誠的劉姓女秘書、楊泮池的名義向中衛集團詐購成人、兒童口罩2萬片，但未遂。

法院今天提解羈押中的黃琪開準備庭，並整理審理爭點，公訴檢察官說，同案蘇姓男子將現金存入帳戶，再提款轉匯，蘇應視為洗錢、詐欺罪正犯；檢方還稱，黃琪有犯罪習慣，聲請判決時能宣告強制工作3年等。

現年27歲的黃琪與蘇姓密友犯罪被審判前，前科無數，他17歲即以塔羅牌算國運騙倒陳水扁，當年還不必負刑事責任，但成年後繼續行騙。

10年來，黃琪多次入獄服刑，還在獄中亂搞性關係，犯案史包括冒充頂新集團魏家後代申辦無限黑卡、假冒國泰集團第三代詐住喜來登飯店、假冒銀行投資教父宋學仁的秘書詐騙期貨手續費，再因詐騙車商免費試車被訴，都陸續判決有罪。

詐騙 黃琪

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