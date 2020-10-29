19歲青年騎車撞死58歲男 判賠4萬8千分期付款獲緩刑

19歲史姓青年4月間騎機車行經神岡區大圳路往地下道，超速、未注意車前狀況，撞死牽腳踏車的周姓男子，台中地院以史未遵守道路交通規則，造成不幸發生，法官以史犯後與被害人家屬達成和解，賠償4萬8000元給被害人家屬，今天依過失致死罪將史判刑4月，緩刑2年。

史姓青年與父母在案發後，與死者周男的家人調解成立，史及父母願連帶給付周的家人新台幣4萬8000元。款項不包含周男家人依強制汽車責任保險法所得請領的保險理賠金。

給付方法為今年9月15日前給付1萬8000元，餘款3萬元自10月起，於每月15日前各給付1萬5000元，至全部清償完畢止。

判決書指出，史男於4月8日晚間，騎機車沿中市神岡區大洲路往民權路方向行駛，本應注意行車速度，注意車前狀況，竟疏未注意及此，貿然超速行駛，適有同向的周男（58歲）騎腳踏車通過地下道隧道後，因地下道上坡路段無力續行騎乘，亦違規下車改以步行方式牽腳踏車。

史男超速行駛出地下道口後路，見狀已來不及閃避，而自後方追撞周男及腳踏車，致周男倒地後，因而受有頭部外傷併顱內出血、左脛骨腓骨開放性骨折、右腳第一掌骨開放性骨折及右腳第二趾骨開放性骨折等傷害。