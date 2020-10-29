與已婚男同遊泰國 LINE有親密對話 女辯無曖昧法官不信

陳姓女子與吳女的丈夫搭同班機前往泰國，同住一房。兩人的LINE對話，陳女說「你有老婆還要小三」，吳女丈夫說「我付出一切心血、來愛你」等對話，吳女指配偶權受侵害訴請賠償；陳女否認與吳女丈夫有逾越常情交往。基隆地院審理後，依事證認兩人顯已互生情愫，互動超越男女社交範疇，判陳女要賠吳女10萬元。

吳女起訴指出，陳女與她的丈夫2018年7月3日同遊泰國同住一房，即懷疑2人有異於常情男女關係，還發現2人在LINE有曖昧對話，陳女自稱「小三」。2018年8月3日丈夫曾向她承認有外遇，要求她離家，因他想帶陳女回家過夜。

吳女說，往後兩年間，她憑擔任鋼琴家教、替人作臉收入和娘家資助，獨力扶養子女，一直盼丈夫能即時回頭。丈夫把錢拿給陳女投資導致債台高築，今年4月被迫賣屋還債，搬到12坪大的工作室居住。陳女與丈夫過從甚密，顯已逾越男女交往分際，侵害她的配偶權，請求陳女賠償精神損害10萬元。

陳女答辯，她確實曾和吳女的丈夫同去泰國參加投資說明會，當時僅預訂1間房間，由吳女丈夫單獨住宿，她投宿友人代訂的飯店，兩人並無逾越常情交往。LINE對話是她規勸吳女丈夫是有家室的人，不應另生男女關係，但他仍對她表達愛慕之意，她無從干涉，聲明駁回告訴。

法官查出，陳女和吳女丈夫確搭同班機前往泰國，飯店入住證明人數欄為「2」。陳女未提住宿友人代訂飯店證據，堪信吳女主張「被告與原告配偶同遊泰國共住1房」屬實。

吳女丈夫與陳女的LINE對話截圖顯示，陳女曾說「你讓我所有期待都落空、讓我身邊人看不起、做小三已經丟臉了」、「兩人相處變成害怕、就是結束的時候了」、「你有老婆還要小三」。吳女丈夫則說「我付出一切心血、來愛你」、「我不要你再走回頭路、只因深愛你」，足認兩人顯已互生情愫。