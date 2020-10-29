更二審出包 何志偉父親有罪獲撤銷、11年後無罪才確定

立法委員何志偉繼父、陽信銀行董事長陳勝宏十多年前捲入陽信超貸案，台灣高等法院更二審原依銀行法背信未遂罪判他2年6月徒刑，併科220萬罰金，但最高法院發現更二審沒讓陳等3名被告有「最後陳述」機會，撤銷、發回更審。高院更三審今駁回檢察官上訴，陳勝宏維持一審無罪，依速審法規定不得再上訴。

本案另兩名被告陳益源（陽信銀行經理）被更三審依銀行法背信未遂罪判處1年8月徒刑，併科200萬元罰金，1020萬犯罪所得沒收；陳勝宏妻弟薛宗賢非銀行負責人或職員，卻與銀行職員二人以上共同犯罪，遭處3年2月徒刑，併科400萬元罰金，沒收4260萬不法所得。

士林地檢署偵辦陽信超貸案，認為董事長陳勝宏與妻子董事薛凌、妻弟薛宗賢、陽信銀行經理陳益源、襄理何明龍相互勾串，超額貸款購買中華日報台北大樓牟利，2007年依違反銀行法、加重背信罪嫌起訴陳勝宏等21人。

起訴書指出，中華日報2002年5月以6億3千元萬元公開標售台北市松江路的大樓，因多次流標、降價到4億元求售；陽信銀行三重消費金融中心經理陳益源得知中華日報降價求售訊息，認為有利可圖，與襄理何明龍找薛凌之弟薛宗賢商議標下再分層出售牟利。薛宗賢再與姊夫陳勝宏、姊姊薛凌商議向陽信銀行貸款。

檢方指薛宗賢將兩名同居女友杜修蘭、王玉蘭、杜女胞兄杜修利、好友林呂盈的身分證件、印章，交由陳益源、何明龍在該年底以一人名義偽造購買中華日報大樓契約書，向陽信銀行申辦貸款；申辦貸款案文件在陳勝宏、薛凌等人運用在陽信的職權一路掩護，通過授信審核。

2003年9月，中央存保公司發現有異，要求陽信查處。薛宗賢即將中華日報大樓轉向交通銀行（現為兆豐金控）貸款5億5百萬元，償還陽信貸款。

薛凌雖借3億元給薛宗賢，但一、二審法院皆以沒有證據證明她借款時已知悉款項用途，她無罪確定。案件纏訟十多年，至更二審時，被告只剩下陳益源、薛宗賢和陳勝宏，3人被依背信未遂罪判刑。但最高法院發現更二審時審判長竟沒讓被告有「最後陳述」的機會，違反刑事訴訟法規定，再次撤銷發回更審。