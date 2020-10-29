快訊

陽信超貸案更二審出包 立委何志偉父親有罪獲撤銷

新冠肺炎境外移入又添3例！ 指揮中心14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

更二審出包 何志偉父親有罪獲撤銷、11年後無罪才確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

立法委員何志偉繼父、陽信銀行董事長陳勝宏十多年前捲入陽信超貸案，台灣高等法院更二審原依銀行法背信未遂罪判他2年6月徒刑，併科220萬罰金，但最高法院發現更二審沒讓陳等3名被告有「最後陳述」機會，撤銷、發回更審。高院更三審今駁回檢察官上訴，陳勝宏維持一審無罪，依速審法規定不得再上訴。

本案另兩名被告陳益源（陽信銀行經理）被更三審依銀行法背信未遂罪判處1年8月徒刑，併科200萬元罰金，1020萬犯罪所得沒收；陳勝宏妻弟薛宗賢非銀行負責人或職員，卻與銀行職員二人以上共同犯罪，遭處3年2月徒刑，併科400萬元罰金，沒收4260萬不法所得。

士林地檢署偵辦陽信超貸案，認為董事長陳勝宏與妻子董事薛凌、妻弟薛宗賢、陽信銀行經理陳益源、襄理何明龍相互勾串，超額貸款購買中華日報台北大樓牟利，2007年依違反銀行法、加重背信罪嫌起訴陳勝宏等21人。

起訴書指出，中華日報2002年5月以6億3千元萬元公開標售台北市松江路的大樓，因多次流標、降價到4億元求售；陽信銀行三重消費金融中心經理陳益源得知中華日報降價求售訊息，認為有利可圖，與襄理何明龍找薛凌之弟薛宗賢商議標下再分層出售牟利。薛宗賢再與姊夫陳勝宏、姊姊薛凌商議向陽信銀行貸款。

檢方指薛宗賢將兩名同居女友杜修蘭、王玉蘭、杜女胞兄杜修利、好友林呂盈的身分證件、印章，交由陳益源、何明龍在該年底以一人名義偽造購買中華日報大樓契約書，向陽信銀行申辦貸款；申辦貸款案文件在陳勝宏、薛凌等人運用在陽信的職權一路掩護，通過授信審核。

2003年9月，中央存保公司發現有異，要求陽信查處。薛宗賢即將中華日報大樓轉向交通銀行（現為兆豐金控）貸款5億5百萬元，償還陽信貸款。

薛凌雖借3億元給薛宗賢，但一、二審法院皆以沒有證據證明她借款時已知悉款項用途，她無罪確定。案件纏訟十多年，至更二審時，被告只剩下陳益源、薛宗賢和陳勝宏，3人被依背信未遂罪判刑。但最高法院發現更二審時審判長竟沒讓被告有「最後陳述」的機會，違反刑事訴訟法規定，再次撤銷發回更審。

高院更三審除認定陳益源、薛宗賢有罪外，雖然陳勝宏在上訴審、更一審、更二審被判有罪，但更三審維持一審無罪見解，駁回檢察官上訴；也就是說，陳勝宏部分無罪確定。陳益源、薛宗賢可以再上訴。

陽信銀行董事長陳勝宏（右）和時任立法委員的妻子薛凌2007年遭士林地檢署依背信等罪起訴，薛凌後來無罪確定，台灣高等法院更三審今駁回檢察官上訴，陳勝宏維持一審無罪判決。圖／聯合報系資料照片
陽信銀行董事長陳勝宏（右）和時任立法委員的妻子薛凌2007年遭士林地檢署依背信等罪起訴，薛凌後來無罪確定，台灣高等法院更三審今駁回檢察官上訴，陳勝宏維持一審無罪判決。圖／聯合報系資料照片

檢察官 刑事訴訟 台灣高等法院 何志偉

延伸閱讀

僑胞視訊看診APP下載次數低？僑委會：會再研究

何志偉提美豬量控管 孫大千：死小孩逼出民進黨真心話

聯合報黑白集／「死小孩」的真心話

羅智強：何志偉是拆穿蔡英文國王新衣的小孩

相關新聞

六軍團上尉拿軍方地當包租公 爽詐千萬成功潛逃菲律賓

六軍團前陳姓上尉軍官任職工程官期間，涉嫌利用職權將桃園、新北多處土地私自承租給業者，作為傾倒、囤積廢棄物用途，自己當起包...

「三節加碼、喝花酒」北市中山分局包庇色情酒店 7人聲押禁見

台北市嘉麗寶集團酒店，被控2013至2017年間，以按月支付、三節加碼或招待喝花酒等方式，行賄中山分局前中山一派出所員警...

4歲女童遭餵毒虐殺埋屍過程慘無人道 共犯生母待產交保

4歲女童遭母親陳姓男友凌虐餵毒致死，埋屍南投縣名間鄉下，29歲彭姓生母冷漠還提議埋屍，南投地檢署26日起訴，對陳男求處無...

台中大學生虐貓還拍影片！網友氣炸肉搜救貓 報警送辦

昨天深夜網路流傳一段20秒虐貓影片， 一名年輕男子抱貓時突然咬了貓尾巴一口，貓回擊踹到該男臉部，男子因而惱羞成怒，不但狠...

10年騙騙騙！檢察官聲請「騙扁小子」黃琪強制工作3年

曾騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪被控與蘇姓男密友共同設局詐財，因案羈押，黃多次因詐騙案出入監獄，假釋後仍再犯，台北地...

19歲青年騎車撞死58歲男 判賠4萬8千分期付款獲緩刑

19歲史姓青年4月間騎機車行經神岡區大圳路往地下道，超速、未注意車前狀況，撞死牽腳踏車的周姓男子，台中地院以史未遵守道路...

與已婚男同遊泰國 LINE有親密對話 女辯無曖昧法官不信

陳姓女子與吳女的丈夫搭同班機前往泰國，同住一房。兩人的LINE對話，陳女說「你有老婆還要小三」，吳女丈夫說「我付出一切心...

更二審出包 何志偉父親有罪獲撤銷、11年後無罪才確定

立法委員何志偉繼父、陽信銀行董事長陳勝宏十多年前捲入陽信超貸案，台灣高等法院更二審原依銀行法背信未遂罪判他2年6月徒刑，...

懷疑偷錢又盜刷 5惡煞強押男到瑤山宮宿舍狂毆死狀淒慘

北市一名廖姓男子今年7月間遭5名天道盟太陽會成員在「瑤山宮」宿舍持鋁棒、熱融膠痛毆，送醫宣告不治。台北地檢署查出陳維毅懷...

臨時工欠房租 持玩具槍行搶兆豐銀中科分行判刑7年8月

臨時工朱晏逸因積欠房租，5月間持亡父生前購買的玩具手槍，侵入台中市兆豐豐銀行中科分行，右手持槍抵住顏姓理財女專員的腹部，...

大學生涉虐貓 動保處：拍影片者也會罰最重一年徒刑

台中市一名男大學生昨晚涉嫌虐貓，還有室友拍影片上傳，台中市動保處長林儒良表示，受虐貓已送動物之家安置，大學生和拍攝影片者...

誤信甫詐欺案出獄的他是心理醫師 妙齡女失身又被詐財

甫出獄的黃男搭訕女子小蘋，佯稱在新加坡開診所，獲悉她北上觀賞五月天樂團表演，即佯稱認識五月天成員， 博取她的好感，與她嘿...

熱門新聞

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

上市公司欣興電子傳大火 桃園消防緊急救出2受困員工

潤寅案翻版！服飾業虛設17家境外公司 聯手會計師詐貸80億

高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

北港鎮長、清潔隊長驚傳涉貪 4人羈押禁見

影／上市公司欣興電子大火 濃煙火焰狂竄上百員工緊急逃難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。