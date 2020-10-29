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六軍團上尉拿軍方地當包租公 爽詐千萬成功潛逃菲律賓
六軍團前陳姓上尉軍官任職工程官期間，涉嫌利用職權將桃園、新北多處土地私自承租給業者，作為傾倒、囤積廢棄物用途，自己當起包租公把租金放進口袋，又趁管控眷村拆除、空置土地業務期間，向廠商詐取上千萬，爆發後陳被免職，但軍方在他潛逃菲律賓才移送，現由檢方通緝中。
據了解，陳姓上尉在外積欠賭債，又傳常上酒店找小姐，花費開銷大，2017年起接任六軍團眷輔處上尉工程官期間，多次利用職務之便，以處理空置、眷村等多筆土地，以合法掩飾非法，私下偷偷租給民間人士，中間偽造、隱匿改掉案由，再把收取到的租金全納入己用。
另外，在相關發包工程中、土地出租中，陳還向多家廠商、承租民眾等詐取上千萬元，由於陸續有民眾檢舉，軍方年初展開內部調查，才驚覺陳涉案層相當面廣，先在2月予以記3大過撤職。
未料陳見東窗事發，3月初就搭飛機潛逃到菲律賓，至今下落不明，但六軍團時隔9天後才將資料送往桃園地檢署報請檢察官指揮偵辦，目前朝貪汙治罪、偽造文書方向偵辦。
桃檢收案後一度刻意保持低調，雖然曾偕同憲兵隊、桃園市調處前往搜索，但陳在出境前就把資料銷毀、搬走，為卸責做好準備，至於涉案的宿舍也幾乎空蕩蕩，早就人去樓空。
檢方並嘗試還原陳的電腦，取得部份事證，另再傳喚受害廠商出庭作證，檢方一度想趁陳會因疫情關係躲回台灣，但至今仍查獲無蹤，只能對他發布通緝。
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