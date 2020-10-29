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大學生涉虐貓 動保處：拍影片者也會罰最重一年徒刑

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名男大學生昨晚涉嫌虐貓，還有室友拍影片上傳，台中市動保處長林儒良表示，受虐貓已送動物之家安置，大學生和拍攝影片者由警方函送法辦，拍片者將影片上傳也觸法，最重可處一年下有期徒刑。

動保處長林儒良表示，目前此案由警方依動保法函送法辦，警方有通知大學生和拍影片的室友到案，這名拍影片的室友還將影片上傳，已觸法，依動保法27之1條：散布、播送或販賣違反規定的文字、圖畫、聲音、影像、電磁紀錄或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀賞、聽聞者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。但為供學術研究或公益用途者，不在此限。

另涉嫌虐貓的大學生，如果致動物受傷，可處1萬5000到7萬5000元罰鍰，如動物致死，可處2年以下徒刑；這名大學生昨晚涉嫌咬貓尾巴，貓反擊時，他重摔貓，還踹貓，室友在旁拍影片上傳，愛貓人士看到影片報警。

大學生 室友 虐貓

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