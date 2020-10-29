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趁男友酣睡偷看手機竟有私密視訊 女友火大轉傳反挨告

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市32歲張姓女子去年7月間趁鍾姓男友熟睡時，偷看他的行動電話，發現男友與不明女子互拍身體私密處的視訊影片及訊息，心生不悅，憤而以藍芽傳輸到自己的行動電話後，擷圖私訊及掛號信分別寄給男友母親等人，兩人因此撕破臉，鍾控告張女涉犯妨害秘密罪，張女否認犯行，台南地院認她犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役40日，可上訴。

檢警調查，張女與鍾曾是男女朋友，交往期間彼此知道雙方的行動電話密碼，然而，鍾向張女表示如欲觀看其行動電話內容，需當著他的面。張女去年7月14日上午8時，在台南市的住處，未經男友同意，趁他睡覺而不知情之際，輸入密碼，檢視其行動電話內容。

張女不看還好，一看不得了，她發現該行動電話內存有男友與不詳女子互拍身體私密處的視訊影片及訊息，心生不悅，憤而將該私密影片及訊息以藍芽傳輸方式傳送至自己的行動電話。隔天將前開私密影片、訊息擷圖為照片數張，以MESSENGER通訊軟體及掛號信件方式，分別寄送予鍾母親及表妹。兩人大吵後分手，男友還上警局提告。

台南地院審酌，張女為智識成熟之成年人，卻未能尊重他人的隱私權，也未能妥善處理與鍾的感情問題，竟無故輸入告訴人行動電話密碼，取得該行動電話內的電磁紀錄，並以電磁紀錄竊錄鍾 的非公開活動及身體隱私部位，很不應該。

院方考量張女犯後否認犯行，未與鍾達成和解或賠償，兼衡其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處拘役40日，可易科罰金。

張姓女子發現鍾姓男友與不明女子互拍身體私密處的視訊影片及訊息，火大轉發其親友，遭鍾控告妨害秘密罪，台南地院處張女拘役40日，可上訴。圖／本報資料照
張姓女子發現鍾姓男友與不明女子互拍身體私密處的視訊影片及訊息，火大轉發其親友，遭鍾控告妨害秘密罪，台南地院處張女拘役40日，可上訴。圖／本報資料照

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