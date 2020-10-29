台中大學生虐貓還拍影片！網友氣炸肉搜救貓 報警送辦

昨天深夜網路流傳一段20秒虐貓影片，一名年輕男子抱貓時突然咬了貓尾巴一口，貓回擊踹到該男臉部，男子因而惱羞成怒，不但狠打貓的頭部，還重摔貓、並狠踹。網友看到影片後氣炸了，經肉搜，找出該名男子疑似台中某大學的大學生，報警救出受虐的小貓。台中市警局霧峰分局說說，經四德派出所員警到場救出貓，虐貓者依動物保護法法辦，影片中遭虐的貓已由台中市動保處帶走安置。

有網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO文表示，虐貓男子疑為台中某大學學生、錄影的男子口音推測，疑似大陸交換學生，「虐待動物就應該抓出來，不用扯說只是拍攝朋友的行為，不制止還嬉鬧本身就很有問題，麻煩把你朋友身份吐出來，該大學也應該懲處攝影者。」

從該影片可以看出，一名年輕男子抱著貓，一旁有人說「貓在鏡頭前很乖」，下一秒抱貓男子先咬了貓的尾巴，見貓掙扎打到男子的臉，男子直接一巴掌從貓的頭拍下去，還說「牠一對我哈氣，我就超賭爛。」隨後將貓往下摔再重踩。周圍的人看著他虐貓，卻沒有人出手救貓，還顧說風涼話「挖！開始了」、「打牠」、「輕一點啦，我都沒這樣打過貓，這樣看我不算虐貓了吧。」

該段20秒虐貓影片讓不少網友氣炸，「這個人太過分」、「你咬貓的尾巴他只是哈氣有什麼錯」、「想紅讓他紅啊」、「看了生氣跟不忍，根本不敢再繼續看」、「天啊，這樣踩，脊椎還能正常嗎」。據悉，該名男子已將臉書關閉。