快訊

台東F-5E戰機失事墜海 空軍司令部：飛官獲救狀況良好

我只是個摩托計程車司機：泰國學運的學生－運將聯盟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕闖禍釀汽車對撞2人傷 被撞駕駛控：他逆向衝著來

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮昨天晚間7時許發生一起汽車對撞事故，事發原因疑似是其中1輛汽車駕駛，因為酒後駕車逆向衝撞對向另輛來車，導致來車車頭毀損嚴重幾乎全毀，但肇事車輛狀況更慘，不僅整輛車翻覆，還撞成廢鐵，新埔警分局則表示肇事駕駛將以涉公共危險罪嫌送辦。

據了解，肇事的銀色車輛昨天晚間從芎林往新埔方向行駛，但銀車駕駛因酒後駕車精神不濟，竟然沿路逆向行駛，白車駕駛事後表示「我看到那輛車吃到我車道，他逆向衝著來！」，遭撞的白車雖然試圖煞車閃避，仍然躲不過遭撞下場。

白車當場被撞得車頭嚴重毀損，引擎室零件四散凹陷，駕駛則受到輕傷；闖禍的銀車則更加嚴重，不僅整輛車側翻路旁，車體結構也嚴重扭曲毀損，但幸運的是肇事駕駛竟只身受輕傷，即便受困扭曲車體中，被救出後幸運生還。

新埔警分局表示，雙方駕駛經酒測確認，其中肇事駕駛有酒駕情形，涉嫌公共危險罪，全案將經警詢後移送新竹地檢偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肇事車輛翻覆嚴重毀損，幾乎整輛車成為廢鐵。圖／翻攝自臉書「芎林人大小事」
肇事車輛翻覆嚴重毀損，幾乎整輛車成為廢鐵。圖／翻攝自臉書「芎林人大小事」

新竹 事故 酒駕

延伸閱讀

陳其邁要求記酒駕警兩大過免職 藍營議員質疑撈過界

羽生伊知郎全副撲克牌單瓶拍賣！香港邦瀚斯11月焦點

陸軍演訓前 營長疑酒駕拒測遭花防部撤換

墨西哥紙藝職人巧作亡靈節皮納塔 提醒駕駛遠離酒駕

相關新聞

「三節加碼、喝花酒」北市中山分局包庇色情酒店 7人聲押禁見

台北市嘉麗寶集團酒店，被控2013至2017年間，以按月支付、三節加碼或招待喝花酒等方式，行賄中山分局前中山一派出所員警...

植牙後水從鼻出 牙醫起訴

四十八歲馮姓男子三年前到高雄新興區某牙科診所植牙後，喝水竟會從鼻子流出，到醫院檢查才發現上顎鑽孔有七支植體穿透入鼻腔；診...

酒駕闖禍釀汽車對撞2人傷 被撞駕駛控：他逆向衝著來

新竹縣新埔鎮昨天晚間7時許發生一起汽車對撞事故，事發原因疑似是其中1輛汽車駕駛，因為酒後駕車逆向衝撞對向另輛來車，導致來...

涉賣官 北港鎮長等4人羈押

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站組成專案小組，偵辦雲林縣北港鎮公所涉貪案，帶回2...

惡警勾結賭客詐組頭1370萬 逃大陸遭通緝、4同夥被判刑

桃園市警局前員警陳鴻貴5年前勾串曾姓、董姓、李姓及鍾姓4名賭客，利用偵辦地下簽賭案件了解內部運作，趁機調包簽單誆騙中了4...

男植牙竟7根金屬植體穿孔入鼻腔 牙醫賠錢仍起訴

48歲馮姓男子3年前到高雄新興區的牙科診所進行植牙，上顎被陸續鑽孔、植入12支金屬植體，但後來1支掉落，他喝水還從鼻子流...

護照1本賣1萬再謊報遺失 被換照片出現在巴西機場露餡

孫姓男子因缺錢花用，涉嫌拿自己和母親的護照，以1本1萬元價格，賣給偽造護照集團，事後再謊報「護照遺失」不料，1個月後，孫...

不爽行車動線受阻 機車騎士推倒78歲老翁釀死判8年

新北一名張姓男子今年5月騎車上路，途中疑不滿78歲老翁從他車前穿越馬路，竟猛力將老翁推倒在地，並反覆拉扯對方身體撞擊地面...

男子缺錢持「吸管」搶超商 店員不怕！檢依強制罪起訴

北市一名林姓男子今年8月間，酒後手持硬式吸管闖入中山區某超商，指著大夜班店員「搶劫」，得手1000元後離去。台北地檢署偵...

網路謊稱賣口罩只為買遊戲幣 得手2萬餘法官判2年2月

彰化縣李姓男子因缺錢買線上遊戲幣，明知自己沒有口罩，卻在網路上謊稱自己有口罩要賣，以三盒一千元兜售口罩，共有7名買家依他...

逼少年簽百萬本票 惡煞判刑7年半

新北一名徐姓男子聽聞黃姓少年積欠陳姓少年2萬多元債務，竟心生歹念，2017年底與陳合謀將黃騙到汽車旅館，以徒手、鋁棒等方...

南市環檢警打擊汙染 黃偉哲：對惡質汙染行為決不寬貸

環保犯罪層出不窮，台南市以環檢警結盟方式打擊犯罪，從去年到目前，移法偵辦70件、109人，並有部分已遭起訴。市長黃偉哲強...

熱門新聞

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

上市公司欣興電子傳大火 桃園消防緊急救出2受困員工

潤寅案翻版！服飾業虛設17家境外公司 聯手會計師詐貸80億

高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

北港鎮長、清潔隊長驚傳涉貪 4人羈押禁見

影／上市公司欣興電子大火 濃煙火焰狂竄上百員工緊急逃難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。