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酒駕闖禍釀汽車對撞2人傷 被撞駕駛控：他逆向衝著來
新竹縣新埔鎮昨天晚間7時許發生一起汽車對撞事故，事發原因疑似是其中1輛汽車駕駛，因為酒後駕車逆向衝撞對向另輛來車，導致來車車頭毀損嚴重幾乎全毀，但肇事車輛狀況更慘，不僅整輛車翻覆，還撞成廢鐵，新埔警分局則表示肇事駕駛將以涉公共危險罪嫌送辦。
據了解，肇事的銀色車輛昨天晚間從芎林往新埔方向行駛，但銀車駕駛因酒後駕車精神不濟，竟然沿路逆向行駛，白車駕駛事後表示「我看到那輛車吃到我車道，他逆向衝著來！」，遭撞的白車雖然試圖煞車閃避，仍然躲不過遭撞下場。
白車當場被撞得車頭嚴重毀損，引擎室零件四散凹陷，駕駛則受到輕傷；闖禍的銀車則更加嚴重，不僅整輛車側翻路旁，車體結構也嚴重扭曲毀損，但幸運的是肇事駕駛竟只身受輕傷，即便受困扭曲車體中，被救出後幸運生還。
新埔警分局表示，雙方駕駛經酒測確認，其中肇事駕駛有酒駕情形，涉嫌公共危險罪，全案將經警詢後移送新竹地檢偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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