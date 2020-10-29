「三節加碼、喝花酒」北市中山分局包庇色情酒店 7人聲押禁見

前中山一派出所員警陳俊安遭聲押。記者張宏業／攝影 台北市嘉麗寶集團酒店，被控2013至2017年間，以按月支付、三節加碼或招待喝花酒等方式，行賄中山分局前中山一派出所員警陳俊安、李功華，要員警包庇色情交易，調查局北機站昨天搜索嘉麗寶集團7間酒店，約談13人到案，台北地檢署今天凌晨依貪汙重罪及串滅證之虞聲押禁見7人。

遭聲押被告包括陳俊安、李功華、嘉麗寶酒店負責人曾小琪、曾筠心姊妹檔、 嘉麗寶會計劉秀惠、余霈華、林琪；888卡拉OK登記負責人鄭雅文交保20萬元。

曾小琪綽號「JO媽」，在中山區條通一帶名氣不小，在當地經營酒店長達10年，長袖善舞、人脈豐沛，是「嘉麗寶」與「FAIR LADY」的老闆娘，「FAIR LADY」為日式酒店，採會員制，「嘉麗寶」主攻台灣客，這起案件之所以爆發，主要是內部股東內鬨，2年前就被自家人檢舉偵辦。

嘉麗寶旗下有7間酒店，登記名稱分別是「宴麗安迪坊」、「美麗都餐坊」、「蘿漫餐坊」、「蘿瑪餐坊」、「紀梵希餐坊」、「皇星餐坊」，今年又開設黃匜商行酒店，地點都圍繞在林森北路條通一帶。

據了解，有3家酒店位於林森北路「龍都餐廳」正對面大樓內，有地下1樓跟樓上2層，地下室採開放式陪酒，樓上則是包廂，其他4家分散於林森北路條通巷內，店內小姐素質不一，但多有從事性交易。

綽號「阿安」的陳俊安在2014至2017年間，任職中山一派出所第9勤區管區，明知嘉麗寶從事色情陪酒，卻利用職權向業者索賄，若業者遲交「保護費」，還會被陳俊安找碴，吃相相當難看。李功華則在2013年間，負責第19勤區管區。

調查指出，陳俊安與李功華於2013至2017年間，涉嫌以每月4萬元價格，收受曾小琪、曾筠心賄賂，替業者當門神，若有擴大臨檢或專案行動，都會事先通風報信；陳俊安另於2016至2017年間，收受888卡拉OK業者三節禮金，不法所得10萬元。