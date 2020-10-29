成衣董娘詐貸80億 100萬元交保

調查局台北市調查處接獲檢舉，指方悅服飾負責人王橞瀴因積欠2億5千萬元債務，涉虛設17家境外公司，勾結勤勤會計師林淑玲出具不實財報，利用虛偽三角循環貿易手法，向25家銀行詐貸80億元，情節有如潤演案翻版，調查局昨天搜索約談王女到案，台北地檢署依違反銀行法命王女100萬元交保。

經營成衣進出口的服飾的王橞瀴，疑因資金周轉問題，把境外13家公司當下游客戶，再以4家境外公司充當上游商，由方悅等4家公司製作虛偽交易訂單，完成虛偽三角貿易，陸續向台銀、第一、彰化等25家銀行詐貸80億元。