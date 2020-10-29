女涉埋屍稚女遭起訴 因年底將臨盆逃續押命運

中央社 / 南投縣29日電

一名女童遭彭姓生母的陳姓友人虐待，最後餵毒致死，彭女得知女兒死亡，竟冷血合謀棄屍，南投地檢署起訴後移審地院，法官考量懷孕中遭羈押的彭女年底將生產，裁准限制住居。

南投地檢署民國109年8月中旬接獲檢舉，疑有女童遭虐殺棄屍，全案偵查終結，涉毆打及餵毒品致女童死亡的陳姓男子、參與埋屍的女童生母彭女、蔡男分別被依殺人、遺棄屍體等罪起訴，檢方請求法院量處陳男無期徒刑以上，彭女則是請求量處有期徒刑2年6月以上。

彭女9月遭收押不久，即發現懷孕逾6個月便聲請停押，法院裁定新台幣5萬元交保，但沒人來辦交保手續，於是彭女提出抗告，認為交保金太高，要求以交保金以外方式讓她交保，台中高分院認為，南投地院已審酌各種狀況，裁定交保金額並無不當，駁回抗告。

南投地檢署26日說明這件女童遭棄屍案偵結起訴，案件移審南投地方法院，考量彭女年底就要生產，就算無人辦理交保手續，法官仍在移審後裁定限制住居，據了解彭女已離開看守所，但須限制住居在台中市的娘家；涉嫌凌虐、傷害、餵毒女童的陳男則是繼續羈押。

檢方起訴後也指出，彭女有孕在身，可能年底就會生產，彭女的母親也幫忙照顧女兒10歲大的兒子，為保障兒童權利，已要求南投縣政府社會及勞動處、台中市政府社會局介入處理，提供必要協助。

棄屍 台中市

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