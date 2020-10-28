成衣董娘詐貸80億 坐輪椅移送北檢
調查局台北市調查處接獲檢舉，指方悅服飾負責人王橞瀴涉嫌虛設17家境外公司，勾結勤勤會計師林淑玲出具不實財報，利用虛偽三角循環貿易手法，多年來向25家銀行詐貸80億元，情節有如潤演案翻版，調查局今天搜索約談王女到案，晚間依違反銀行法移送台北地檢署複訊，王女坐輪椅進入地檢署。
經營成衣進出口的服飾的王橞瀴，疑因資金周轉問題，把境外13家公司當下游商，4家當上游商，以製作不實發票、裝箱單，完成虛偽三角貿易，由會計師林淑玲出具不實財會簽證，向台銀、第一、彰化等25家銀行詐貸80億元。
王橞瀴經營方悅服飾、方富服飾公司，業務是成衣加工製造，從設計做樣到生產完成，自大陸進口後，販售給各大百貨公司的品牌專櫃，因資金周轉問題，利用虛設的17家境外公司，反覆開出不實發票，製作不實財務簽證報告，因無力支付巨額利息，向檢調單位自首。
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