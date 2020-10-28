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惡警勾結賭客詐組頭1370萬 逃大陸遭通緝、4同夥被判刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市警局前員警陳鴻貴5年前勾串曾姓、董姓、李姓及鍾姓4名賭客，利用偵辦地下簽賭案件了解內部運作，趁機調包簽單誆騙中了4星，企圖向劉姓組頭詐取1370萬元高額獎金，因劉檢舉曝光，陳潛逃大陸已遭免職現通緝中，桃園地院今依賭博等罪判4名賭客3年至3年4月不等徒刑，可上訴。

經調查，陳鴻貴（52歲）2015年4月9日任職中壢分局中福派出所，和曾男（41歲）、董男（53歲）及李男（36歲）勾結，決議由曾先向劉姓組頭下注六合彩16萬元，再以當晚開出的今彩539號碼對賭。

但陳隨後以賭博罪嫌將劉逮捕查扣相關簽單，曾在和另名鍾男趁今彩539號碼開出後，重新再寫中獎號碼，交由陳抽換其中查扣的簽單，劉被移送經檢方複訊完畢，曾不斷和他聯繫稱簽中4星要求1370萬元彩金，劉發現其中有鬼向檢方檢舉才曝光。

法院審酌，曾、董、李及鍾相簽注賭博，易助投機之風，有礙健全社會生活，其中曾、董及李不思以正當途徑賺取財物，勾串執法人員以縝密分工方式詐騙被害人，雖然未得逞，但其等動機、手法均相當惡劣。

法院認為，曾出面下注並打算領取彩金，相較於董、李涉入程度更深，但考量全案賭博部分4人均坦承犯行，與公務員共同利用職務機會詐取財物部分，曾、董及李均矢口否認，而且打算詐騙款項高達1370萬元。

法院審理後依賭博罪、與公務員共犯利用職務機會詐取財物未遂罪，各判曾男罰金6000元、有期徒刑3年4月，褫奪公權3年，董男罰金6000元、有期徒刑3年，褫奪公權3年，李男罰金6000元、有期徒刑3年，褫奪公權3年，鍾罰金1萬元。

法院今依賭博罪、與公務員共犯利用職務機會詐取財物未遂罪，各判4名賭客3年至3年4月不等，陳鴻貴潛逃大陸已被免職現通緝中。記者曾健祐／攝影
法院今依賭博罪、與公務員共犯利用職務機會詐取財物未遂罪，各判4名賭客3年至3年4月不等，陳鴻貴潛逃大陸已被免職現通緝中。記者曾健祐／攝影

賭博 公務員 詐騙

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