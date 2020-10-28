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大學生因課業受挫嗆隨機砍人 犯恐嚇公眾罪判3月

中央社 / 南投縣28日電

張姓大學生因課業受挫，在約20人的LINE群組嗆「想要引起注意」、「只有去隨機砍人」、「我已經要出去了」，網友勸阻並報警，張男遭依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3月，緩刑2年。

患有亞斯伯格症候群的23歲張姓男子，因創作、課業等不順遂而心情不佳，民國109年6月18日深夜在通訊群組張貼「我在想，我想要引起注意」、「大概只有去隨機砍人」等文字，群組成員勸阻警告後，張男仍持續留言張貼「好啊，我去拿刀」等言語。

群組成員持續警告「不得出門傷人」，但張男未聽勸阻，仍留言「我已經要出去了」，網友擔心張男真的犯案便報警，案經南投縣警察局竹山分局偵辦，張男接受警詢及偵查中坦承不諱，南投地方檢察署依刑法恐嚇公眾罪嫌，向南投地方法院聲請簡易判決處刑。

根據南投地方法院刑事判決書內容，張男在不特定多數人參與的LINE群組內，張貼足以威脅公眾安全的留言，致使公眾心生畏懼，被告所為犯刑法恐嚇公眾罪，審酌被告為大學生，因創作及課業受挫，恣意張貼恐嚇留言使公眾不安，行為實在不應該。

南投地院指出，被告坦承犯行，且患有亞斯伯格症候群及自閉症，有衛生福利部草屯療養院兵役診斷證明書、南投縣政府役男複檢處理判定體位結果通知等文件證明，且被告自述仍服藥治療中。

法官審酌後，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3月，若易科罰金以新台幣1000元折算1天。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應前往執行檢察官指定醫療機構，評估追蹤精神狀態及持續接受治療。全案可上訴。

恐嚇 大學生

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