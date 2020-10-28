男植牙竟7根金屬植體穿孔入鼻腔 牙醫賠錢仍起訴

48歲馮姓男子3年前到高雄新興區的牙科診所進行植牙，上顎被陸續鑽孔、植入12支金屬植體，但後來1支掉落，他喝水還從鼻子流出，至大醫院檢查才發現有7支植體穿透入鼻腔；診所事後退還費用15萬、另賠19萬達成和解，但馮仍氣得提告。高雄地檢署依修法前的業務過失傷害罪將顏姓醫師起訴。

檢方認為，顏姓醫師（63歲）已履行和解條件，只是馮姓男子不願撤告，請法院量處適當之刑；檢方另查出診所的助理卓女（44歲）不具有放射師資格，顏卻涉教唆她涉執行X光片放射線診斷的攝影，也依違反醫事放射師法起訴顏、卓女。

檢方調查，馮姓男子於2016年至2017年間密集到高雄新新興區中山一路的牙科診所看診，上顎區有多顆植牙需求，顏姓醫師卻沒徹底檢查評估他的齒槽骨寬度、高度、密度，以及鼻腔、鼻竇等狀況，是否合適植牙，也沒進行牙科環口全景X光攝影檢查，僅拍攝牙科根尖周小X光片，就決定馮需先拔除原本的假牙再植牙。

2017年6月起，顏姓醫師拆掉馮姓男子的上顎假牙、右上側門齒、犬齒、第2大臼齒、左上犬齒、第1小臼齒殘根，接著分兩次進行左上顎6根金屬植體植入、右上顎6根金屬植體植入手術，並預計3個月後再做假牙。

不過同年10月間，馮姓男子回診發現右上顎2支植體不穩，拆除後改植入1支，回家後這支植體卻掉落，他趕緊向顏姓醫師求助，顏另建議若有不適可掛耳鼻喉科；結果馮姓男子到國軍高雄總醫院岡山分院，照環口全景X光，發現臼齒原本的缺牙區竟「口鼻相通」，再到義大醫院照電腦斷層，驚見右上顎有4支牙植體、左上顎有3支穿入鼻竇腔。

馮姓男子氣得找顏姓醫師理論，即使獲賠償簽下和解，還是提告。顏偵訊時辯稱，植牙本來就可能造成鼻竇穿孔的副作用，當時有經過馮同意才動手術。