更生人發單曲「攏ㄟ過去」 矯正署認購168張
曾入監服刑的「A moon」2016年復歸社會，創作台語流行歌「攏ㄟ過去」，今天受邀到法務部發表演唱。法務部長蔡清祥為刺激傳唱度，表示未來監獄所辦歌唱比賽可以「攏ㄟ過去」做為指定曲，矯正署長黃俊棠說，將認購168張單曲CD。
41歲的「A moon」本名王聖棻，在台北監獄待過4年，目前在吉他教室授課。他說，很感謝受到國家的照顧，剛出獄時，想的都是自己，把個人放在優先地位，後來才會以「第二」、「第三」人稱去思考問題，今年趁新冠肺炎期間在家完成創作。
財團法人更生保護會台北分會今天請「A moon」與他的混彈娛樂公司在法務部大廳作首場單曲新歌發表會，「A moon」在法務部官員面前自彈自唱，唱到流汗，他說「不會緊張是假的啦！」
法務部統計，每年監獄約有5萬名受刑人服刑，有3萬人出監，法務部在監所辦理各項技能、藝術課程，藉由學習創作培育受刑人第二專長；2010年台北分會結合台北市市民管樂團，在台北監獄成立音樂班，音樂班讓「A moon」獄中生活情感有寄託 。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言