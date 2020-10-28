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更生人發單曲「攏ㄟ過去」 矯正署認購168張

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

曾入監服刑的「A moon」2016年復歸社會，創作台語流行歌「攏ㄟ過去」，今天受邀到法務部發表演唱。法務部長蔡清祥為刺激傳唱度，表示未來監獄所辦歌唱比賽可以「攏ㄟ過去」做為指定曲，矯正署長黃俊棠說，將認購168張單曲CD。

41歲的「A moon」本名王聖棻，在台北監獄待過4年，目前在吉他教室授課。他說，很感謝受到國家的照顧，剛出獄時，想的都是自己，把個人放在優先地位，後來才會以「第二」、「第三」人稱去思考問題，今年趁新冠肺炎期間在家完成創作。

財團法人更生保護會台北分會今天請「A moon」與他的混彈娛樂公司在法務部大廳作首場單曲新歌發表會，「A moon」在法務部官員面前自彈自唱，唱到流汗，他說「不會緊張是假的啦！」

法務部統計，每年監獄約有5萬名受刑人服刑，有3萬人出監，法務部在監所辦理各項技能、藝術課程，藉由學習創作培育受刑人第二專長；2010年台北分會結合台北市市民管樂團，在台北監獄成立音樂班，音樂班讓「A moon」獄中生活情感有寄託 。

蔡清祥等法務部官員今天一起「挺」A moon發片。記者王聖藜／攝影
蔡清祥等法務部官員今天一起「挺」A moon發片。記者王聖藜／攝影

法務部 監獄 受刑人

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