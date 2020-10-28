更生人發單曲「攏ㄟ過去」 矯正署認購168張

曾入監服刑的「A moon」2016年復歸社會，創作台語流行歌「攏ㄟ過去」，今天受邀到法務部發表演唱。法務部長蔡清祥為刺激傳唱度，表示未來監獄所辦歌唱比賽可以「攏ㄟ過去」做為指定曲，矯正署長黃俊棠說，將認購168張單曲CD。

41歲的「A moon」本名王聖棻，在台北監獄待過4年，目前在吉他教室授課。他說，很感謝受到國家的照顧，剛出獄時，想的都是自己，把個人放在優先地位，後來才會以「第二」、「第三」人稱去思考問題，今年趁新冠肺炎期間在家完成創作。

財團法人更生保護會台北分會今天請「A moon」與他的混彈娛樂公司在法務部大廳作首場單曲新歌發表會，「A moon」在法務部官員面前自彈自唱，唱到流汗，他說「不會緊張是假的啦！」