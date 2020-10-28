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不爽行車動線受阻 機車騎士推倒78歲老翁釀死判8年
新北一名張姓男子今年5月騎車上路，途中疑不滿78歲老翁從他車前穿越馬路，竟猛力將老翁推倒在地，並反覆拉扯對方身體撞擊地面，嗆聲「看你還敢不敢」等語，結果造成對方傷重死亡，今天被新北地院依傷害致死罪判刑8年。全案可上訴。
判決指出，張男（29歲）是在新北市新莊區遇到老翁，其因為覺得行車動線受阻，所以對老翁不滿。他下車後，即以跑步方式衝向老翁，猛力將人推倒在地並反覆拉扯，見對方喊救命仍不罷手，導致對方頸椎骨折、脊髓損傷，最後因為中樞神經衰弱、呼吸衰竭死亡。
審理時，張男坦承動手，但他強調力道沒有很大，無法預見對方會因此跌倒，也無法預見對方會因為跌倒受傷導致死亡結果。他否認老翁倒地後還有反覆拉扯行為，辯稱動作是在攙扶對方起身，主張自己應該是犯過失致死罪。
法院調查，監視器除了拍到張男衝向老翁並將人推倒，也拍到他將老翁拉起又放手的畫面，加上目擊證人指證歷歷，最後未採信張男說法。
法院認為，張男僅因交通糾紛心生不滿，即以猛烈推擊和拉扯手段傷害老翁，造成老翁死亡，事後又否認犯行，未與對方家屬達成和解。另外，張男曾因傷害案件入監服刑，前年11月執行完畢，但未能知所警惕再犯，因此依累犯規定加重其刑。
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