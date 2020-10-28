男子缺錢持「吸管」搶超商 店員不怕！檢依強制罪起訴

北市一名林姓男子今年8月間，酒後手持硬式吸管闖入中山區某超商，指著大夜班店員「搶劫」，得手1000元後離去。台北地檢署偵查期間，店員表示自己當下不害怕，但公司交代遇劫不抵抗，才依規定付錢，檢方認為林男不構成強盜罪或恐嚇取財罪，今依強制罪起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，今年8月28日深夜，40多歲的林男飲酒後，先到中山北路二段某超商，要求店員儲值遊e卡1萬元，店員表明大夜班只能代儲4000元，林男便暫時離去。約莫半小時後，他再返回店裡，拿出手搖杯用的硬式吸管，要求店員交出櫃檯收銀機裡的錢。

店員向林男表明收銀機裡僅有不到2000元，冷靜地反問：「你確定要？」林男堅持要取。店員點了10張100元鈔票交給對方。當時，店內有一名客人詢問是否需要幫忙，而店員說不用。

店員直到林男確定離去才報警。警方根據監視器循線追查到林男並將他逮捕，而得手的百元鈔在他身上全數搜到。據了解，林男到案後坦承犯行，供稱因缺錢花用鋌而走險。