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男子缺錢持「吸管」搶超商 店員不怕！檢依強制罪起訴
北市一名林姓男子今年8月間，酒後手持硬式吸管闖入中山區某超商，指著大夜班店員「搶劫」，得手1000元後離去。台北地檢署偵查期間，店員表示自己當下不害怕，但公司交代遇劫不抵抗，才依規定付錢，檢方認為林男不構成強盜罪或恐嚇取財罪，今依強制罪起訴並向法院聲請簡易判決處刑。
檢方調查，今年8月28日深夜，40多歲的林男飲酒後，先到中山北路二段某超商，要求店員儲值遊e卡1萬元，店員表明大夜班只能代儲4000元，林男便暫時離去。約莫半小時後，他再返回店裡，拿出手搖杯用的硬式吸管，要求店員交出櫃檯收銀機裡的錢。
店員向林男表明收銀機裡僅有不到2000元，冷靜地反問：「你確定要？」林男堅持要取。店員點了10張100元鈔票交給對方。當時，店內有一名客人詢問是否需要幫忙，而店員說不用。
店員直到林男確定離去才報警。警方根據監視器循線追查到林男並將他逮捕，而得手的百元鈔在他身上全數搜到。據了解，林男到案後坦承犯行，供稱因缺錢花用鋌而走險。
檢方傳喚店員作證，他證稱公司有交代，遇到行搶不要抵抗，所以依照對方指令給錢，但其實自己當下完全沒有感到害怕。檢方考量林男林男並未以強暴、脅迫至店員不能抗拒，不構成強盜罪；店員也沒心生畏懼，不構成恐嚇取財罪，今依強制罪將他起訴。
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