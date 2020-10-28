網路謊稱賣口罩只為買遊戲幣 得手2萬餘法官判2年2月

彰化縣李姓男子因缺錢買線上遊戲幣，明知自己沒有口罩，卻在網路上謊稱自己有口罩要賣，以三盒一千元兜售口罩，共有7名買家依他指示匯錢2 萬1000元，彰化地方法院依加重詐欺將他判刑二年二個月。

判決書指出，李男(34歲)因玩「豪神娛樂城」線上遊戲，需要錢向其他遊戲玩家購買遊戲幣，今年因新冠肺炎口罩熱賣，李男竟在３月間在多個臉書社團以暱稱「藍可欣」之名刊登「販賣口罩，每三盒1000 元，每盒50入」的假訊息，造成林姓等７名被害人分別在網路上向他訂購並匯錢買３到１５盒等不等口罩。

李男再以暱稱「藍天一直粉」的遊戲帳號，向有意出售遊戲幣的賣家李姓男子等人表示要買遊戲幣，取得匯款帳號後，再指示欲買口罩的７名被害人將錢匯入遊戲幣賣家帳號，賣家收到匯款，即透過「豪神娛樂城」線上遊戲的贈幣功能，將遊戲幣轉入李男的「藍天一直粉」遊戲帳號內，而欲買口罩的被害人一直收不到口罩才知受騙報警。