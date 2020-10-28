「天下第一所」包庇酒店案 檢調發動第4波搜索約2員警

「天下第一所」台北市警中山分局中山一派出所被控集體索賄，台北地檢署又查出2名時任中山一派出所員警，涉嫌按月向轄內色情業者索賄及包庇，今發動第4波搜索，兵分多路約談陳俊安、李功華等2名員警及涉嫌經營色情的多家「餐坊」業者到案，全案朝貪汙罪方向偵辦。

集體貪瀆案緣於日式「立邦酒店」勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日客；酒店被法辦後改名為「曉酒店」重操舊業。業者每月行賄派出所4萬元現金，三節加碼為8萬元，換取免臨檢、不被取締，員警索賄時間集中在2011年至2014年。

2018年3月間，北檢開始查辦，有證人寄檢舉信，指歷任所長都透過「白手套」收賄，除包庇「立邦酒店」、「曉酒店」，也向「星光閃閃」、「夜王酒店」索賄，賄款集中後上繳所長，再向下朋分。

檢調第一波搜索約談中山一派出所前所長林崇成等官警、業者巫蕙玲等人到案，第二波約談松山分局防治組長劉昌祺、中山分局行政組巡官吳翊銘等現、退職員到案，去年1月2日再鎖定涉案員警收尾，全案共14名官警、1警眷、5業者被法辦。

檢方指控林崇成、劉昌祺、楊文振等官警按月收色情酒店賄款，涉嫌貪汙，檢方估不法所得700多萬元，有14官警被訴；台北地院審理，去年12月6日依判決林、劉、楊3名前所長均無罪。