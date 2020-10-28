逼少年簽百萬本票 惡煞判刑7年半
新北一名徐姓男子聽聞黃姓少年積欠陳姓少年2萬多元債務，竟心生歹念，2017年底與陳合謀將黃騙到汽車旅館，以徒手、鋁棒等方式痛毆，逼黃簽下100萬元本票；新北地院審理時，徐雖矢口否認犯行，辯稱自己還幫忙勸架，但說法未被採信，今天被新北地院依加重強盜罪判刑7年6月。
判決指出，徐男與陳姓少年（另案由桃園地院少年法庭判決有罪確定）2017年12月以歸還黃姓少年借錢時抵押的證件為由，將黃姓少年騙到新北市土城區某汽車旅館房間，在房間內輪流對黃施暴，逼迫其簽下100萬元本票，否則就要斷手斷腳。黃姓少年恐有生命危險，只好簽字畫押，事後再報警提告。
審理時，徐男強調自己是被黃姓少年誣陷，指黃姓少年因為與陳姓少年有糾紛，當然有動機把陳姓少年周遭的人拉進事件，亂講一些可能根本沒發生過的是。他表示，事發當時，自己是在汽車旅館睡覺，沒有涉入2人的金錢糾紛，見2人吵起來，還有上前勸架，沒有簽本票等情事。
徐男雖然否認，但黃姓少年指證歷歷，陳姓少年也證稱徐有動手打人，本票是依徐的指示購買，法院最後未採信徐的說法。
法院調查，黃、陳2名少年均稱債務僅2萬多元，且事發當天已經返還現金，不足部分也用手機抵債，3人之間根本沒有百萬債務存在，簽本票一事顯有不法意圖。
法院認為，徐男持鋁棒毆打黃姓少年，逼迫對方簽下本票，犯後又矢口否認，未與對方達成和解，行為構成加重強盜罪，而黃姓少年案發當時年僅16歲，因此再依兒少法規定加重其刑。全案可上訴。
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